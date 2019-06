5 metode pentru a reduce pierderile cauzate de furturi in magazinele de retail

De aceea, patronii magazinelor de retail din lumea intreaga nu pot ignora aceasta problema si trebuie sa isi ia din timp masurile de securitate necesare pentru a-si proteja afacerile de asemenea pierderi semnificative.Imbunatatirea dispozitivelor de securitate si supraveghere s-a dovedit a fi extrem de eficienta in reducerea si prevenirea furturilor din magazine. Patronii ar trebui sa combine insa o serie de masuri si strategii de preventie pentru a se asigura ca isi reduc pierderile.Daca ai in magazin produse de valoare, precum laptopuri, telefoane mobile, haine scumpe sau vrei sa te asiguri ca fiecare produs este securizat, dar nu vrei sa le ingradesti potentialilor clienti accesul la aceste produse, atunci cea mai buna solutie este sa investesti in niste. Probabil ai vazut deja in magazinele cu haine aceste sisteme antifurt, care le permit clientilor sa probeze obiectele vestimentare, dar sunt extrem de eficiente pentru a te asigura ca nimeni nu pleaca cu marfa neplatita.Camerele de supraveghere din magazine nu numai ca ii descurajeaza pe hoti, dar imaginile surprinse in acest fel pot fi esentiale in prinderea infractorilor si recuperarea prejudiciului. Politia apeleaza adeseori la aceste filmari pentru a identifica infractorii. In plus, camerele de supraveghere sunt utile si pentru a preveni incidentele neplacute din magazine, asa ca ele nu ar trebui sa lipseasca nici macar din buticuri.Angajatii tai sunt cei care petrec cel mai mult timp in magazin si interactioneaza mult cu clientii. De aceea, vigilenta lor este extrem de importanta in prevenirea si descurajarea furturilor. Instruirea angajatilor astfel incat sa recunoasca mai usor un potential hot si sa stie ce masuri sa ia este o strategie eficienta pe termen lung.Inventarierea corecta a marfurilor pe care le ai in depozit si in magazin este o metoda buna pentru a te asigura ca poti identifica rapid sursa pierderilor si poti lua masurile necesare pentru a rezolva problemele de securitate acolo unde apar.Fiecare produs din magazinul tau ar trebui sa aiba o eticheta autoadeziva , pe care sa fie imprimat codul produsului si care sa iti permita sa il scoti sau sa il introduci mai usor in inventar. Etichetele se pot folosi pentru orice tip de produs, de la alimente congelate la fructe, haine sau bijuterii, fiind esentiale pentru toate magazinele, indiferent de specificul lor.De regula, hotii incearca sa gaseasca un punct in care angajatii magazinelor sau camerele de supraveghere sa nu aiba vizibilitate. In acest unghi mort au loc cele mai multe furturi, intrucat hotii pot ascunde bunurile furate in genti sau in buzunare, fara sa fie vazuti. Montarea unor oglinzi in aceste zone vulnerabile ajuta la monitorizarea mai usoara a unghiurilor moarte, si, implicit, la descurajarea si prevenirea furturilor.Pe langa aceste metode de reducere a pierderilor cauzate de furturi, patronii magazinelor mari de retail pot angaja si oameni la paza, care sa se asigure ca nimeni nu iese din incinta cu produse ascunse sau care sa monitorizeze camerele de supraveghere. Cea mai buna solutie pentru prevenirea furturilor este sa combini mai multe metode si tehnici pentru sporirea securitatii, dintre cele enumerate mai sus.