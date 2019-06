5 Obiecte care nu trebuie sa iti lipseasca dintr-un birou bine organizat

Indiferent daca este vorba de zona de lucru din compania unde lucram sau biroul de acasa, organizarea este importanta pentru a face ca totul sa para mult mai eficient.Pe langa faptul ca trebuie sa creezi o imagine frumoasa ca sa lucrezi cu placere, functionalitatea este esentiala.Nu vrei sa pierzi timp pretios cautand un pix sau un loc sa iti asezi dosarele. Prin urmare, este indicat sa nu lasi nimic la voia intamplarii si sa creezi un loc de munca armonios.Chiar daca multi considera ca cu un computer pot lucra oriunde, intr-un spatiu organizat te poti concentra mult mai bine.Astfel, vei fi mai responsabil si mai productiv, reusind sa iti indeplinesti sarcinile fara nici un fel de distragere a atentiei.In cazul in care consideri ca biroul tau nu este perfect utilat ca sa te ajute sa iti pui ordine in ganduri si in prioritati, iti prezentam cinci obiecte esentiale care contribuie activ la performantele tale.Desi traim intr-o adevarata era digitala, cu siguranta este inevitabil sa nu ai nevoie de documente printate. Poate fi vorba de contracte pentru clienti, prezentari, diferite afise sau informatii de pe internet. Imprimanta este un must have in orice birou si un dispozitiv esential mai ales intr-o afacere in care timpul este pretios.Cu toate ca este de la sine inteles ca dintr-un birou nu pot lipsi computerul, masa sau scaunul, cel din urma are o importanta aparte. Lucrul la birou afecteaza coloana vertebrala, spatele, bratele si picioarele.In timp, apar leziuni cauzate de o pozitie sedentara si artificial prelungita.Pentru un mediul sanatos, este imperios necesar un scaun de birou ergonomic care sa favorizeze o pozitie confortabila. Orice persoana care acuza dureri sau nu se simte confortabil nu va putea sa isi exercite atributiile in mod corespunzator, iar acest lucru ii va afecta munca si sanatatea pe termen lung.Obiectivele, ideile, orarul sau memento-urile tale pot fi mult mai usor mentionate pe o tabla de scris magnetica.In situatia in care lucrezi intr-un birou cu mai mult persoane si tineti deseori sedinte, un astfel de produs isi dovedeste utilitatea astfel incat toata lumea sa inteleaga foarte clar un plan de actiune.Tabla magnetica poate functiona si pe post de calendar sau agenda deoarece ai posibilitatea de a-ti gestiona mult mai usor sarcinile. Iti poti nota lucrurile de facut pentru urmatoarea saptamana, date importante sau idei pe care sa le consulti si sa le ajustezi in fiecare zi.O multime de fisiere pot fi stocate pe calculator, dar multi inca au nevoie de spatii pentru a pastra fizic anumite documente. O persoana care lucreaza in domeniul contabilitatii va trebui sa aiba in fiecare zi la indemana o multime de acte.Prin urmare, cateva sisteme inteligente cu rafturi si sertare dedicate sunt bine venite pentru a pastra dosarele si a depozita obiectele folosite mai rar. In plus, sunt o solutie practica pentru un mediu de lucru aerisit si ordonat.Oricand ai de notat rapid un numar de telefon sau o informatie utila, ai prin preajma un pix. Instrumentele de scris te ajuta sa te misti in mod eficient si sa nu ratezi nimic important.Uneori, cand vrei sa scoti in evidenta anumite detalii markerele colorate sunt o optiune potrivita si te ajuta sa te organizezi mai bine. Practic, un birou bine gandit trebuie sa includa toate categoriile de instrumente de scris, de la pix si creion pana la corector sau stilou.Intr-un spatiu bine organizat este necesar sa iei in calcul si lucrurile mai putin importante, dar de care ai nevoie in timp.Nu iti permiti sa iti intrerupi munca de fiecare data cand nu mai ai accesorii care iti usureaza lucrul la birou.Asa ca daca te simti confortabil si lucrezi eficient pe scaunul tau, tine cont sa ai de schimb si roti pentru scaune de birou.Poate ca acum nu iti sunt necesare, dar este cea mai simpla solutie ca sa nu pierzi timp pretios cautand un alt produs care sa iti aduca acelasi nivel de confort.Intotdeauna trebuie sa ai la indemana si accesorii consumabile precum pixuri, postit-uri, dosare, agende, mape, carnetele sau topuri de coli. Nimic nu este mai enervant decat sa iti lipseasca un produs simplu tocmai atunci cand esti extrem de ocupat!Organizeaza-ti biroul in functie de preferintele si nevoile tale, iar apoi nu va trebui decat sa pui fiecare lucru la locul sau ca sa pastrezi ordinea.Cateva obiecte importante iti vor fi de folos pentru a salva timp pe care sa il dedici unor proiecte serioase. Acorda atentie amenajarii si vei observa ca organizarea biroului poate fi o baza buna pentru performante ridicate si mai mult succes!