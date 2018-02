7 probleme ale sistemului de salarizare din Romania

Unul e fiscalitatea: o guvernare sanatoasa o foloseste nu doar pentru a aduna bani la bugetele publice: ci si - sau mai ales - la modelarea economiei, stimularea directiilor rentabile in acord cu viitorul si la mentinerea echilibrelor macroeconomice fara de care ar fi vraiste de sus si pana jos. Asta e singurul instrument prin care un stat sanatos poate interveni intr-o economie de piata sanatoasa.Instrumentul prin care se poate interveni in angrenajul dintre economie si societate e sistemul salarial - care poate fi influentat cu mare usurinta, astfel incat societatea sa arate intr-un fel sau... in alt fel: fiecare dintre noi poate spune fara greseala cam in ce fel arata societatea noastra de azi.Romania a folosit prost, neadecvat si, as spune, cu o inconstienta criminala ambele instrumente: in niciun moment guvernele Romaniei nu s-au slujit de ele pentru dezvoltare, ci doar in cheie populista.Daca aruncam un ochi chiar in trecutul recent, observam ca delirul populist al guvernelor a fost temperat doar punctual si numai de 2 entitati: fie organismele financiare internationale care au introdus conditionalitati pentru a fi sigure ca statul ramane solvabil; fie Banca Nationala a Romaniei, acolo unde, pe tabloul de bord, se vad foarte clar marginile santurilor.Inainte de-a vorbi de salarii sa mai spunem un lucru - haosul din aceste zile a fost creat de o combinatia exploziva de factori:schimbarea intempestiva, in graba si fara studii de impact a unuia dintre cele mai sensibile sisteme din orice stat (cel salarial) +lucru facut de niste oameni de-o incompetenta violenta, care au urmarit alte scopuri decat folosirea adecvata a instrumentului salarial +cu un sistem administrativ pe care numai rabdarea noastra nu-l vede in colaps: pentru ca de colaps vorbim atunci cand ministerele Muncii si al Finantelor nu au nici suportul logistic necesar (ca banii de digitalizare s-au furat) si nici mecanismele administrative simple prin care o masura de politici publice poate fi implementata fara socuri.Sub cele 3 de mai sus - care sunt doar partea vizibila a icebergului - stau problemele de fond ale salarizarii in Romania.Citeste mai multe informatii despre scandalul salariilor:Grefierii din Bucuresti au primit salarii mai mici cu pana la 500 de lei. Vasilescu sustine ca de vina e Ministerul JustitieiArtificiul gasit de Finante pentru a nu scadea salari ...citeste mai departe despre " 7 probleme ale sistemului de salarizare din Romania " pe Ziare.com