Certificatul de situatii de urgenta (CSU) este necesar pentru unii angajatori (nu pentru toti), pentru decontarea somajului tehnic de catre bugetul fondului de somaj sau, dupa caz, pentru invocarea situatiei de forta majora de catre intreprinderile mici si mijlocii, avand in vedere OUG nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative.Exista doua categorii de certificate situatii de urgenta, astfel:TIP 1 - ALBASTRU eliberat pentru operatorii economici la care activitatea a fost inchisa total sau partial prin decizia autoritatilor competente;TIP 2 - GALBEN pentru acei operatori economici ce si-au redus activitatea, in sensul ca incasarile din luna martie si urmatoarele sunt mai reduse cu minim 25% fata de media lunii ianuarie si februarie.Foarte important: ordinul reglementeaza si formularul unei declaratii pe propria raspundere pe care o va completa solicitantul CSU in vederea CSU sub sanctiunea falsului in declaratii.Cum se obtine certificatul CSU?Certificatul se obtine in mod exclusiv electronic, accesand platforma:http://prevenire.gov.ro/In aceasta platforma, solicitantul CSU incarca urmatoarele informatii:-Datele de identificare;-Declaratia pe propria raspundere prin care se bifeaza tipul de certificat solicitat;-Se solicita semnarea electronica.Nota: se poate semna si olograf, dar ulterior, prin imputernicit, documentele trebuie semnate electronic. Certificatele se elibereaza in mod automat dupa validarea datelor de catre sistemul electronic, iar ulterior acestea pot fi verificate pe platforma: http://prevenire.gov.ro/.Adrian Benta, consultant fiscal, auditor financiar ...citeste mai departe despre " A aparut procedura de eliberare a certificatului de situatie de urgenta. Ce trebuie sa faca firmele " pe Ziare.com