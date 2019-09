"Pentru acest tractor agricol este un interes foarte mare, acum am reusit sa trecem al productia de serie. L-am promovat deja si in Ungaria, luna viitoare vom livra primele bucati si in Ungaria si sa speram ca succesul va continua", a declarat, marti, directorul general al IRUM Reghin, Mircea Oltean.Compania este recunoscuta in special ca producator de tractoare si utilaje forestiere, insa dupa inceperea productiei de tractoare TAG sub licenta Belarus, in urma cu 10 ani, IRUM este perceputa si ca producator de utilaje agricole, iar din acest motiv, in anul Centenarului Marii Uniri, a fost lansat si primul tractor 100% romanesc.Tractorul agricol romanesc a fost conceput in primul centru de cercetare-dezvoltare pentru utilaje agricole si forestiere din Romania, iFOR, inaugurat in septembrie 2015 la IRUM, in urma unei investitii de aproape 12 milioane de lei.IRUM Reghin a fost fondata in 1953 si a devenit o societate cu capital complet privat in anul 1999, cand societatea Maviprod a preluat-o si a mentinut obiectul principal de activitate prin fabricarea de masini si utilaje dedicate industriei forestiere. ...citeste mai departe despre " A inceput productia de serie a primului tractor 100% romanesc, conceput la Reghin " pe Ziare.com