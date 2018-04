Achizitiile publice nu se mai fac prin SEAP. A fost lansat Sistemul Informatic Colaborativ

Pentru a evita blocajele aferente inlocuirii vechii aplicatii SEAP cu SICAP, inca din luna mai a anului trecut, au fost facute peste 1.000 de scenarii de teste."Implementarea acestuia a avut ca fundament faptul ca vechiul Sistem Electronic de Achizitii Publice a ajuns la un grad de utilizare care nu mai era in concordanta cu propria capacitate tehnologica. De asemenea, s-a tinut cont si de faptul ca au trecut zece ani de cand aplicatia SEAP a fost data in functiune, perioada in care au avut loc nenumarate modificari ce au ajuns cu mult peste capacitatea admisa prin proiectarea vechii platforme", arata un comunicat al ministerului.Mai mult, interfata, ergonomia, flexibilitatea vechii aplicatii SEAP sunt ramase mult in urma fata de cerintele aplicatiei actuale, in special pe achizitii directe, extrem de folosite de catre utilizatorii sistemului, iar dimensionarea si incarcarea de la nivelul anului 2006 nu mai sunt in concordanta cu nevoile actuale ale utilizatorilor."Noua aplicatie SICAP va contribui la cresterea eficientei serviciilor publice folosind mijloace electronice moderne, prietenoase ca interfata, bazate pe paradigme de interoperabilitate. Mai mult, aplicatia a fost gandita pentru a aduce beneficii cetateanului, persoanelor juridice, dar si administratiilor publice, prin reducerea costurilor administrative si a timpilor de raspuns la solicitarile petentilor", a declarat Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale.Solutia aleasa pentru noua aplicatie SICAP include controale si mecanisme de securitate, de la cele clasice, pana la nivele complexe."La nivel tehnic, arhitectura acestei aplicatii are la baza cele mai noi tehnologii IT, solutia implementata este una flexibila si cu mecanisme facile de redundanta si backup, fiind coroborata cu solutia de stocare de inalta performanta si cu echipamente inteligente de comunicatii, toate acestea reprezentand elementele de baza in asigurarea unui mediu tehnologic performant, necesar rularii functionalitatilor", a declarat Liviu Stoica, presedintele Agentiei pentru Agenda Digitala a Romaniei.Avand in vedere datele si functionalitatile implementate in cadrul pro ...citeste mai departe despre " Achizitiile publice nu se mai fac prin SEAP. A fost lansat Sistemul Informatic Colaborativ " pe Ziare.com