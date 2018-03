Trump e ingrijorat ca magazinele traditionale sunt scoase de pe piata, a relatat site-ul Axios, citat de Reuters.Actiunile Amazon.com au recuperat din pierderi dupa ce un oficial al Casei Albe a spus ca nu stie nimic despre modificari specifice de politici legate de Amazon, adaugand ca presedintele analizeaza intotdeauna diferite optiuni.Reprezentantii Amazon nu au putut fi contactati imediat pentru comentarii.Trump s-a referit la Amazon in privinta taxelor si a locurilor de munca fara sa ofere dovezi. Directorul general al retailer-ului, Jeff Bezos, detine publicatia Washington Post, care este criticata in mod frecvent de presedinte."Capitol Hill vrea sangele Facebook , dar presedintele Trump nu este interesat. In schimb, Amazon este gigantul de tehnologie vizat de Trump", a relatat Axios, citand cinci surse care au discutat aceasta problema cu Trump.Actiunile companiilor din sectorul tehnologic sunt deja sub presiune dupa ce Facebook a recunoscut in aceasta luna ca datele utilizatorilor au fost obtinute in mod ilegal de catre o firma de consultanta politica.Titlurile Amazon au scazut miercuri pana la un minim de 1.386,17 dolari pe unitate, dar au limitat ulterior declinul la 4%, conferind companiei o capitalizare de circa 681 de miliarde de dolari. Scaderea ar fi cea mai mare dupa 29 ianuarie 2016.Citeste si Ancheta federala din SUA impotriva Facebook a provocat o scadere abrupta pe bursa a actiunilor ...citeste mai departe despre " Actiunile Amazon s-au prabusit dupa un avertisment al lui Trump " pe Ziare.com