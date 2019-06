Aeroportul Otopeni va avea 6 porti de control automat al pasapoartelor. Pasagerii cu pasapoarte biometrice nu vor mai sta la cozi

"Impreuna cu colegii de la Politia de Frontiera, vom instala o baterie de sase porti de control automat al pasapoartelor, acele Automatic Border Control (ABC), care permit celor care au pasaport biometric sa treaca fara sa mai stea fata in fata cu un politist de frontiera. Este o facilitate pe care eu o caut de cate ori merg pe un aeroport din strainatate, pentru ca, de regula, acolo nu se mai sta la coada", a spus Iordache.Purtatorul de cuvant al CNAB a vorbit si despre o serie de reparatii si interventii care s-au facut in ultimul timp la Aeroportul International Henri Coanda."Am avut o actiune de igienizare acum o luna in care s-au zugravit si s-au asfaltat anumite zone, s-au zugravit zone din interior, s-au schimbat usile de la parcare, s-a schimbat signalistica. De asemenea, parcarea de la Sosiri, etajul acela care era cel mai afectat, a fost reasfaltat si se cunoaste si, bineinteles, s-a facut marcarea din nou. S-au inlocuit banchete, s-a inlocuit gresie, s-au cumparat in sfarsit acele 150 de carucioare - e adevarat ca a durat putin mai mult, dar s-au achizitionat in regim de urgenta, urmand sa se achizitioneze si altele intr-un regim de licitatie normala, ceea ce presupune derularea unei proceduri un pic mai ample. Analizam daca vorbim de 200 sau 300 de carucioare, astfel incat sa existe un numar suficient. Acum, cu aceste 150, cu cele aproximativ 100 pe care le aveam dinainte, suntem undeva la limita si singurul efort important este de a le recupera si a le pune din nou la dispozitia pasagerilor care le lasa prin cele mai neasteptate locuri - ma refer aici la colturi ascunse prin parcare, zone din parcarile indepartate, pe drumurile de acces catre aeroport etc. Situatia este asemanatoare si la marile centre comerciale unde putem gasi carucioare aproape oriunde", a detaliat el.Iordache a adaugat ca s-au facut reparatii in anumite zone unde au existat infiltratii de apa - infiltratii destul de masive."Desigur ca nu s-au putut identifica toate zonele pe unde se produc aceste infiltratii, dar cele mai multe dintre ele au ...citeste mai departe despre " Aeroportul Otopeni va avea 6 porti de control automat al pasapoartelor. Pasagerii cu pasapoarte biometrice nu vor mai sta la cozi " pe Ziare.com