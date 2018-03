Aerostar Bacau, cu un pas mai aproape de a produce piese pentru sistemele militare Patriot

"Aceasta cerere de oferta este o oportunitate pentru Aerostar de a furniza componente atat pentru sistemele Patriot destinate Romaniei, cat si pentru inventarul global de sisteme Patriot.Peste 220 de unitati Patriot aflate in proprietatea a 14 natiuni, inclusiv a celei romane, reprezinta o piata foarte mare si o oportunitate de export foarte buna pentru industria de aparare romaneasca", a declarat Tom Laliberty, vicepresedinte Aparare Integrata Antiaeriana si Anti-racheta din cadrul diviziei Raytheon Sisteme Integrate de Aparare.Raytheon semnase inca din octombrie un Memorandum de Intelegere cu Aerostar, compania aflandu-se in momentul de fata in proces de negociere pentru semnarea de noi Memorandumuri de Intelegere cu mai multe companii romanesti."Aerostar isi doreste sa aprofundeze colaborarea cu Raytheon si sa aiba oportunitatea de a contribui la fabricarea sistemelor Patriot pe care le va avea Romania", a afirmat Grigore Filip, presedinte si director general Aerostar.Solutiile Globale Patriot reprezinta cel mai avansat sistem tactic antiaerian si anti-racheta din lume, care ofera protectie impotriva unui numar mare de amenintari actuale, inclusiv aeronave, rachete tactice balistice, rachete de croaziera si vehicule aeriene autonome, potrivit Raytheon"Aceasta cerere de oferta este doar inceputul unui parteneriat pe termen lung intre Raytheon si Romania. Lucrand indeaproape cu industria romaneasca de aparare, Raytheon va crea locuri de munca atat in Romania, cat si in Statele Unite, contribuind astfel la consolidarea relatiilor dintre tarile noastre", sustine Mike Ellison, Country Manager Raytheon Romania.Raytheon este companie din domeniul tehnologiei si inovatiei care a inregistrat in 2017 venituri in valoare de 25 de miliarde dolari si 64.000 de angajati. Aceasta este specializata in solutii de aparare, guvernare civila si securitate cibernetica. Raytheon are sediul in Waltham, Massachusetts.Sistemele Patriot mai sunt utilizate in: Statele Unite ale Americii, Olanda, Germania, Japonia, Israel, Arabia Saudita, Kuweit, Taiwan, Grecia, Spania, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite, Qatar si Romania.Citeste si:Romania a platit primul sistem de rachete PatriotSecretarul de Stat al SUA a vrut sa stie ce se intampla cu rachetele Patriot. Melescanu ...citeste mai departe despre " Aerostar Bacau, cu un pas mai aproape de a produce piese pentru sistemele militare Patriot " pe Ziare.com