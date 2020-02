Airbus a prezentat un model de avion curbat in care corpul si aripile sunt integrate intr-un singur modul (Video)

Incepand de anul trecut, producatorul european de avioane a efectuat teste de zbor ale unui prototip cu o anvergura a aripilor de 3,2 metri, numit Maveric, intr-un loc secret din centrul Frantei. Modelul a fost prezentat acum la salonul de aeronautica din Singapore, relateaza Reuters.Conceputul unui design "cu corp si aripi integrate" exista inca din anii 1940 si a condus la fabricarea bombardierului U.S. B-2, precum si la proiectul de cercetare X-48 al Boeing si NASA de acum 10 ani.Astfel de avioane sunt dificil de controlat, dar produc o frecare aerodinamica mai mica, ceea ce le face mai eficiente in zbor.Producatorii de avioane revin la astfel de designuri, industria avioanelor de pasageri incercand sa produca aeronave mai prietenoase cu mediul."Consideram ca acum este momentul sa promovam aceasta tehnologie si sa studiem ce ne aduce. Avem nevoie de aceste tehnologii pentru a respecta cerintele pentru mediu. Este urmatoarea generatie de avioane; studiem aceasta optiune", a spus Brice Dumont, vicepresedinte executiv pentru inginerie la Airbus.Aceasta a aratat ca este prea curand de afirmat daca astfel de forme ar putea contribui la urmatoarea generatie de avioane destinate curselor pe distante medii, asteptata in anii 2030.De la generatia anterioara de teste, industria aerospatiala a beneficiat de imbunatatiri ale materialelor care fac astfel de avioane mai usoare, iar puterea de calcul s-a imbunatatit, ceea ce imbunatateste controlul zborului, a explicat Dumont.Airbus studiaza in prezent modul in care poate functiona cabina si in care avionul va fi integrat in aeroporturi.Una dintre problemele nerezolvate este daca un astfel de avion va avea ferestre sau va folosi ecrane pentru jocuri video pentru a da pasagerilor senzatia mediului inconjurator.O alta problema care a persistat in aceste experimente este cum pot fi gestionate senzatiile de miscare.Pentru ca pasagerii vor fi asezati mai departe de centrul avionului, comparativ cu modelul clasic sub forma de tub si aripi, deci se vor misca mai mult atunci cand avionul se va intoarce.Compania concurenta Boeing a dat mai multa atentie unui posibil rol de transport de marfuri pentru un astfel de tip de avion.Iata si cateva imagini:...citeste mai departe despre " Airbus a prezentat un model de avion curbat in care corpul si aripile sunt integrate intr-un singur modul (Video) " pe Ziare.com