Airbus mai da o sansa Romaniei: Ce elicoptere trebuie sa cumpere tara noastra

"Este deja al treilea an pentru mine cand celebrez 14 iulie in Romania si de fiecare data simt energia pozitiva din partea prietenilor romani care ni se alatura pentru a sarbatori impreuna. Aceasta energie imi da speranta si ma face sa fiu increzator in privinta viitorului grupului Airbus in Romania.Airbus este partenerul Romaniei de peste 40 de ani. Avem la Ghimbav facilitatea Airbus Helicopters Romania (AHRO), care asigura servicii globale de mentenanta, reparatii si personalizare pentru elicoptere aflate in serviciu in intreaga lume. Tot aici avem o fabrica noua, in prezent aflata in asteptare, unde suntem nerabdatori sa incepem productia H215M, un elicopter versatil, ultraperformant din familia Super Puma. Pentru aceasta este necesara o comanda de 16 elicoptere si speram ca Romania va alege sa fie primul client.De altfel, Romania are nevoie si merita o flota de elicoptere moderna, capabila sa faca fata provocarilor complexe din prezent. Suntem flexibili, transparenti si angajati pe deplin intr-un dialog cu partenerii nostri romani pentru a pregati impreuna cea mai buna solutie pentru Romania. Suntem implicati de multa vreme in Romania, iar dorinta de a deschide o linie de productie pentru elicopterul H215M la Brasov reprezinta un angajament pentru viitor.In acelasi timp, Romania are nevoie de elicoptere pentru misiuni de cautare si salvare, precum si pentru operatiuni medicale, pentru care Airbus propune elicopterul usor H135. Asteptam cu interes licitatia Ministerului de Interne", a precizat Durand.Acesta a subliniat ca, recent, Ungaria a comandat 20 de elicoptere H145M de la Airbus, iar Romaniei isi intareste Fortele Aeriene alegand acest elicopter de atac usor, potrivit pentru o gama variata de misiuni, de la suport in lupta la transport de trupe, supraveghere, salvare si evacuare medicala."Si Romania isi doreste sa-si inlocuiasca flota de elicoptere vechi si in acelasi timp sa isi relanseze industria aeronautica. Airbus este un partener industrial de incredere, care poate contribui pentru a sustine ambele procese, prin deschiderea unei linii de productie la Ghimbav", a mai spus seful Airbus Romania.