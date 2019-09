Al Jazeera scrie despre sclavia moderna din fabricile de confectii din Romania - muncitorii nu pot merge nici la baie

Pe 10 iulie, la periferia orasului Covasna, aproximativ 30 de angajati protestau in fata punctului de lucru al companiei Textile Blue Wash.Acestia s-au trezit cu lacatul pe porti, curtea interioara fiind goala. Prin urmare, si-au strigat nemultumirile in strada: si-au cerut joburile inapoi si salariile pe ultimele doua luni."Cand am venit la munca, acum doua saptamani, fabrica era inchisa. Am fost socati. Proprietarul nu a fost de gasit. De atunci, ne tot adunam aici. Vrem sa ne luam banii, tichetele de masa si cerem o explicatie pentru inchiderea subita a fabricii", a spus Marina, o femeie de 45 de ani, pentru Al Jazeera, care l-a sunat pe directorul general al Textile Blue Wash, Anghel Gigi Marius, pentru a-si spune punctul de vedere. El a promis ca ii va plati pe muncitori si apoi a inchis telefonul.Desi au trecut mai bine de doua luni, acest lucru nu s-a intamplat.Romania este unul dintre cei mai importanti producatori din industria confectiilor, aceste produse fiind in topul exporturilor. Asta si pentru ca brandurile de moda au o traditie indelungata in a-si stabili productia in tara noastra, unde mana de lucru este foarte ieftina. Cel putin 400.000 de romani lucreaza in aceasta industrie (legal si la negru).Insa activistii sustin ca multi angajati din industria confectiilor se afla sub limita saraciei, castiga mai putin decat salariul minim si sunt abuzati constant de catre sefi.Un studiu publicat in mai de Clean Clothes Campaign, care face lobby pentru imbunatatirea conditiilor de munca in fabricile de confectii, arata ca orele suplimentare - care ajung si la 15 pe saptamana - sunt adesea neplatite in Romania.Ba mai mult, ventilatia era foarte proasta pe liniile de asamblare, iar drepturile fundamentale le erau refuzate muncitorilor (de exemplu, nu aveau voie sa mearga la baie decat in pauze).Marina si alte aproximativ 70 de colege erau platite cu salariul minim la nivel de tara (echivalentul a 264 de dolari), in timp ce o pereche de blugi care iesea de pe portile fabricii se vindea cu preturi intre 100 si 150 de dolari. Romanca sustine ca adesea faceau ore suplimentare pentru care nu erau platite.Potrivit site-ului propriu, grupul Textile Blue Wash a fost fondat in Brasov, in 2008. Opt ani mai tarziu, compania a raportat o cifra de afaceri de 8,69 milioane de lei (aprox. 2 milioane de dolari) si partener ...citeste mai departe despre " Al Jazeera scrie despre sclavia moderna din fabricile de confectii din Romania - muncitorii nu pot merge nici la baie " pe Ziare.com