Amazon a deschis primul magazin al viitorului. Ce facilitati le ofera acesta clientilor

Amazon.com Inc si-a deschis luni prima bacanie fara casa de marcat. Inainte de a fi pus in practica, acest concept a fost testat vreme de un an de catre companie.Cum functioneaza noua bacanieMagazinul Amazon Go are aproape 1.700 metri patrati si este situat in sediul Amazon din Seattle.La intrare, clinetul trebuie sa apropie telefonul mobil cu aplicatia Amazon Go de un scanner. Sistemul deblocheaza apoi turnichetul si ii permite acestuia accesul in magazin.In primele raioane sunt alimente preparate, gata de consum. Apoi clientul ajunge la bacania propriu-zisa, unde sunt carnuri si alte produse alimentare. La raionul cu bauturi alcoolice un angajat al Amazon Go verifica actele de identitate ale clientilor pentru a se asigura ca acestia sunt majori.Fiecare produs luat de client de pe raft este adaugat automat intr-un cos virtual. Daca produsul e pus la loc pe raft, va fi eliminat automat din cos. Daca nu, Amazon Go va extrage din contul clientului contravaloarea produsului, dupa ce acesta a parasit magazinul."Tehnologia nici macar nu exista", a declarat vicepresedinta Amazon GoPrincipalii actori de pe piata americana de retail se asteapta ca Amazon sa castige serios de pe urma tehnologiei dezvoltate si sa schimbe asteptarile clientilor in materie de timp de asteptare la casa.Amazon nu a spus inca daca va mai deschide si alte magazine Amazon Go si nici daca va introduce tehnologia in marile magazine din lantul Whole Foods Stores pe care l-a cumparat anul trecut cu 13,7 miliarde de dolari.Amazon Go a fost deschis doar pentru angajatii companiei inca de pe 5 decembrie. Surse din cadrul companiei sustin ca sistemul a avut diverse probleme. Printre acestea s-au numarat: deosebirea persoanelor cu aceeasi statura si a produselor asezate in alte locuri decat cele din care fusesera luate.Vicepresedinta Amazon Go Gianna Puerini a declarat insa ca rezultatele testelor au fost satisfacatatoare."Aceasta tehnologie nici macar nu exista. Chiar am creat un nou standard in ceea ce priveste capacitatea computerului de a observa, de a invata si de a deosebi intre ele produse aproape identice", a apreciat Puerini.G.K.Citeste s ...citeste mai departe despre " Amazon a deschis primul magazin al viitorului. Ce facilitati le ofera acesta clientilor " pe Ziare.com