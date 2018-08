AmCham, dupa ce Dragnea a atacat iarasi multinationalele: Creeaza un precedent periculos pentru democratia romaneasca

"AmCham Romania, in numele comunitatii de afaceri pe care o reprezinta - peste 430 de companii americane, internationale si romanesti - respinge acuzatiile tendentioase lansate in spatiul public la adresa companiilor multinationale si a angajatilor acestora", se arata intr-un comunicat de presa transmis de asociatie.Camera de Comert atrage atentia ca reprezinta companii care au contribuit la dezvoltarea economiei romanesti si argumenteaza ca sectorul privat a pus Romania pe harta globala a investitiilor."De 25 de ani, AmCham Romania reprezinta in dialogul cu autoritatile deopotriva companii mari si companii mici, antreprenoriale, care au contribuit la dezvoltarea economiei romanesti prin investitiile cumulate de peste 22 miliarde USD si prin cele peste 250.000 de locuri de munca create in tara noastra.Sectorul privat, prin eficienta investitiilor si prin valoarea adaugata inclusiv in ce priveste dezvoltarea capitalului uman, a pus Romania pe harta globala a investitiilor si este cel mai important contributor la bugetul de stat, sustinand in acelasi timp cu dedicare, prin activitati caritabile, nevoi societale de amploare", precizeaza sursa citata.De asemenea, asociatia face apel la "responsabilitate in declaratiile si actiunile" decidentilor si considera ca speculatiile lansate in spatiul public "creeaza un precedent periculos pentru democratia romaneasca"."Facem apel la responsabilitate deopotriva in declaratii si actiuni, din partea decidentilor si a celor aflati in functii publice si la incetarea discriminarii romanilor in functie de angajator.Consideram ca astfel de speculatii creeaza un precedent periculos pentru democratia romaneasca, cu accente de intimidare a miscarii civice si a sectorului privat, cu implicatii negative la nivelul mediului de afaceri si al imaginii Romaniei in plan extern, afectand increderea partenerilor externi in capacitatea Romaniei de a exercita roluri regionale, precum Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene de anul viitor.Asa cum am punctat si cu alte ocazii, astfel de practici erodeaza increderea in climatul investitional si alimenteaza fenomenul de emigrare, deja resimtit puternic de piata muncii, mutand in acelasi timp atentia publica de la prioritatile si vulnerabilitatile prezente si viitoar ...citeste mai departe despre " AmCham, dupa ce Dragnea a atacat iarasi multinationalele: Creeaza un precedent periculos pentru democratia romaneasca " pe Ziare.com