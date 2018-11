AmCham Romania avertizeaza ca Guvernul a realizat sub 40% din investitiile planificate pentru 2018

AmCham atrage atentia ca Guvernul a realizat doar 39,5% din investiile planificate pentru 2018.La inceputul exercitiului bugetar curent, AmCham Romania evidentia, intr-o analiza similara, o serie de potentiale vulnerabilitati ale proiectiei bugetare pentru anul 2018, reiterand, in mod special, necesitatea respectarii planului de investitii, vital in viziunea Camerei pentru o crestere economica sustenabila."Analiza executiei bugetare aferente primelor 9 luni ale anului 2018 arata ca realizarea planului de investitii nu este o prioritate nici anul acesta. Analiza executiei bugetare aferente primelor 9 luni ale anului 2018 indica un nivel al deficitului de 16,8 miliarde lei (1,77% din PIB).Raportat la PIB, acesta depaseste cu mai mult de doua ori nivelul deficitului inregistrat in aceeasi perioada a anului 2017, respectiv cu 6,8 miliarde lei (0,79% din PIB).Faptul ca si in aceste conditii anul 2017 s-a incheiat cu un deficit de 2,88%, foarte apropiat de nivelul maxim de 3% din PIB prevazut de Tratatul de la Maastricht, confirma ingrijorarile cu privire la riscurile de incadrare in tinta de deficit bugetar in 2018, chiar si in conditiile in care planul de investitii pentru anul in curs ar fi realizat", au subliniat reprezentantii AmCham.Guvernul taie investitiile ca sa asigure ca nu explodeaza deficitulReducerea cheltuielilor planificate pentru investitii ramane un mecanism de control al deficitului bugetar, potrivit reprezentantilor Camerei."Cele mai utilizate mecanisme de control al deficitului bugetar sunt reducerile cheltuielilor planificate inclusiv de la capitolele de investitii, in ciuda impactului negativ pe care restrangerea acestor tipuri de alocari le are asupra cresterii economice reale si potentiale", au completat reprezentantii AmCham.Din analiza primelor 9 luni ale anului 2018, cheltuielile pentru investitii, care includ cheltuielile de capital, precum si pe cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au fost de 15,2 miliarde de lei.Desi cu 25,7% mai mari fata de aceeasi perioada a anului trecut, prin raportare la investitiile planificate pentru acest an, de 38,5 miliarde lei ( ...citeste mai departe despre " AmCham Romania avertizeaza ca Guvernul a realizat sub 40% din investitiile planificate pentru 2018 " pe Ziare.com