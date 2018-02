Angajatii germani vor mai multi bani si program mai scurt. Ar putea da tonul la nivel global?

Mii de membri ai sindicatului IG Metall, cel mai mare din industria metalurgica din Germania si unul dintre cele mai mari din Europa, s-au aflat in greva totala intre 31 ianuarie si 2 februarie, 260 de companii fiind afectate de acesta actiune, inclusiv marii producatori auto germani.Angajatii cer o crestere salariala de 8% aplicata pe parcursul urmatoarelor 27 de luni, dar si reducerea numarului de ore lucrate saptamanal de la 35 la 28, pe o perioada de doi ani, fara scaderi salariale, pentru cei care au in grija copii sau rude in varsta sau bolnave ori pentru cei care presteaza munci periculoase.De altfel, platforma IG Metall, care reprezinta 3,9 milioane de salariati, este centrata in jurul ideii de echilibru intre munca si viata personala.Greva de saptamana aceasta urmeaza mai multor greve partiale de avertizare organizate in luna ianuarie, la care au participat aproape 1 milion de angajati de la un numar total de 4.500 de companii."Platile trebuie sa fie subventionate astfel incat copiii, ingrijirea familiei si sanatatea sa nu depinda de cat ai in buzunar", spune liderul IG Metall, Joerg Hofmann, potrivit BBC.De celalalta parte, companiile sunt dispuse sa negocieze aspectele de natura financiara, insa refuza sa faca orice concesie in ceea ce priveste scurtarea programului."Principiul de baza conform caruia cine munceste mai putin castiga mai putin trebuie sa fie aplicat in continuare", insista Oliver Zander, reprezentant al federatiei patronale Gesamtmetall.Liderii sindicali considera ca doleantele lor sunt justificate in contextul cresterii economice solide.Economia Germaniei a crescut cu 2,2% anul trecut, acesta fiind cel mai rapid ritm de crestere din ultimii sase ani. In acelasi timp, rata somajului a atins un nou nivel minim in ianuarie, ajungand la 5,4%. Pe de alta parte, in utimii zece ani, salariile germanilor au crescut in medie cu doar 0,81%.Insa criticii argumenteaza ca tocmai acest context face ca cerintele privind programul sa nu fie fezabile."O reducere a orelor de lucru nu face decat sa exacerbeze deficitul de forta de munca deja acut. Economia vibreaza, registrele de ordine sunt pline", arata parlamentarul conservator Stephan Stracke, care crede ca trecerea la o saptamana de lucru de 28 e ore este "nerealista", noteaza Bloomberg.O victorie a sindicatului ar putea influenta viitorul munc ...citeste mai departe despre " Angajatii germani vor mai multi bani si program mai scurt. Ar putea da tonul la nivel global? " pe Ziare.com