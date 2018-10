Antena TV Group acuza Fiscul de abuz in cazul blocului Grivco. Teodorovici: Cand ANAF face actiuni de capul lui, trebuie sa dam explicatii

Practic, Antena Group a solicitat ANAF revocarea procedurii de licitatie pe terenul de la adresa Garlei 1D, pentru care societatea are si doreste sa isi exercite dreptul de preemptiune, conform caruia orice chirias are intaietate la cumpararea tuturor bunurilor pentru care avea contract de inchiriere valabil.Astfel, televiziunea acuza ANAF ca a procezat abuziv si cere respectarea legii.Intr-o interventie telefonica la Antena 3, Eugen Teodorovici a declarat, luni, ca a cerut ANAF sa ii explice ce se intampla, astfel incat sa nu se mai repete situatia de la evacuarea televiziunii din sediu de acum cativa ani, fapt despre care ministrul Finantelor a spus de mai multe ori ca a fost o procedura gresita a Fiscului.Ministrul a criticat activitatea Fiscului, sustinand ca "aste este inca o o dovada a ANAF-ului ca atunci cand face actiuni de capul lui trebuie sa dam explicatii".Ministrul a criticat din nou si modul in care Fiscul a procedat atunci cand a evacuat Antena 3 din sedi. "Am tot spus ca ANAF daca ar fi inteles sa aplice legea si in spiritul ei, nu doar in litera atunci ar fi notificat chiriasul de la acea vreme ca poate sa ramana in aceasta chirie, sa incaseze chirie, sa nu plateasca paza si sa nu contribuie la degradarea acelor imobile. Din pacate, statul a pierdut chiria de trei ani de zile si a platit costuri de paza si chipurile sa nu se degradeze, cand de fapt s-a degradat", a punctat Teodorovici.Ministrul a reiterat ca a cerut o situatie detaliata de la reprezentantii ANAF."Am cerut deja astazi o analiza detaliata a ANAF pe aceasta speta pe toate imobililele. Tot detaliat. Sa vedem care au fost detaliile si la prima speta sa zica de ce nu au lasat acolo chiriasul pana cand se hotarau ei ce sa faca cu imobilul. Cum justifica ei costurile. Vad ca ANAF-ul se ocupa de nunti, botezuri. Tot timpul isi aduce aminte dupa cinci ani sa actioneze dupa cinci ani la ceea ce legea cere. Vom vedea exact de ce au decis sa scoata acest teren la vanzare", a punctat Teodorovoci.Citeste si:Antenele, evacuate - Fostul sef ANAF e cel care a semnat ordinul - jurnalistii postului cred contrariulANAF cere Antena 3 sa evacueze sediul in 5 zile: Jale mare in direct cu Gadea, Badea, Ursu, Grecu ...citeste mai departe despre " Antena TV Group acuza Fiscul de abuz in cazul blocului Grivco. Teodorovici: Cand ANAF face actiuni de capul lui, trebuie sa dam explicatii " pe Ziare.com