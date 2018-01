"Dupa ce administratia Trump si Congresul au impus o taxa de 15,5% pe profiturile repatriate, fata de nivelul anterior de 35%, anticipam o crestere a fondurilor repatriate in SUA, principalele beneficiare in 2018 si anii urmatori urmand sa fie companiile de tehnologie", a afirmat Daniel Ives, director pentru cercetari in domeniul tehnologiei la GBH Insights, intr-o nota adresata clientilor.Ives estimeaza ca marile companii de tehnologie din Statele Unite pastreaza in strainatate 550-600 de miliarde de dolari si anticipeaza ca vor repatria 300-400 de miliarde de dolari in 2018, din care 200 de miliarde de dolari vor fi repatriate de Apple.El a notat faptul ca 90% din numerarul repatriat in timpul unei vacante fiscale din 2004 a fost utilizat pentru rascumparari de actiuni si dividende. Cu toate acestea, Ives crede ca de aceasta data companiile vor folosi 70% din aceste fonduri pentru returnarea de capital si 30% pentru achizitii, investitii, cercetare si dezvoltare."Credem ca rascumpararile accelerate de actiuni, alte majorari de dividende si posibile achizitii mari vor fi pariul de beneficii la care actionarii se pot astepta in 2018. Credem cu tarie ca este timpul pentru compania din Cupertino sa priveasca in viitor si sa faca un pariu mare pe o noua directie de dezvoltare, cum este streamingul video ", a scris Ives in cazul Apple.Pentru toate companiile americane, estimeaza ca in acest an ar putea repatria aproximativ 860 de miliarde de dolari. ...citeste mai departe despre " Apple si alte companii din IT ar putea repatria in SUA pana la 400 de miliarde de dolari in 2018 " pe Ziare.com