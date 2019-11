ArcelorMittal renunta la otelaria Ilva, pentru care a vandut combinatul de la Galati

Anul trecut, ArcelorMittal a semnat un acord de preluare a celei mai mari otelarii din Europa, Ilva (Italia), intarindu-si pozitia pe piata europeana, transmite AFP.Ilva, aflata in orasul Taranto din sudul Italiei, producea anual noua milioane tone de otel, aproximativ 40% din productia de otel a Italiei.Combinatul Ilva este, insa, implicat intr-o controversa deoarece expertii considera ca aproximativ 7.500 de persoane au decedat in zona din jurul unitatii din cauza bolilor care au legatura cu emisiile toxice.La semnarea acordului pentru preluarea Ilva, ArcelorMittal a primit o perioada de imunitate legala cu privire la eventualele urmariri penale legate de poluarea de la Ilva pentru a putea aduce combinatul la standardele de mediu.Insa, fara niciun avertisment, Parlamentul italian a revocat decizia anterioara astfel ca ArcelorMittal a pierdut imunitatea legala in data de 3 noiembrie."Parlamentul italian a retras protectia juridica necesara companiei pentru a-si pune in practica planul de mediu fara riscul de a fi actionata in justitie. Nu este posibil sa exploatezi aceasta uzina fara protectie, nu este posibil sa ii expui pe angajati si subcontractori la eventuale urmariri penale", a anuntat intr-un comunicat grupul ArcelorMittal.Anuntul ArcelorMittal a provocat un val de critici in Italia si ingrijorari cu privire la locurile de munca de la Taranto, un oras in care rata somajului este deja dubla fata de media nationala."Ne confruntam cu un adevarat dezastru industrial, social si de mediu", a declarat secretarul general al sindicatului CISL, Annamaria Furlan, care a cerut Guvernului de la Roma sa intervina, iar companiei sa revina asupra deciziei sale.Ministrul italian al Industriei, Stefano Patuanelli a convocat o reuniune de criza a Cabinetului, surse precizand ca Guvernul "nu va permite inchiderea Ilva". La randul sau, premierul Giuseppe Conte i-a convocat pe directorii ArcelorMittal la o reuniune programata a avea loc marti dupa-amiaza la Roma.Retragerea ArcelorMittal ar putea avea consecinte politice grave pentru coalitia guvernamentala din Italia, formata din Partidul Democrat (PD, centru-stanga) si de Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem), avand in vedere ca recent coalitia ...citeste mai departe despre " ArcelorMittal renunta la otelaria Ilva, pentru care a vandut combinatul de la Galati " pe Ziare.com