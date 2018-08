Asociatia Brokerilor critica atacul lui Valcov la adresa Digi: Manipulare de piata?

Intr-un comunicat de presa, Asociatia transmite: "Constatand cu ingrijorare ca, in ultima perioada, s-au inmultit in spatiul public declaratiile despre companiile listate la bursa de valori facute de reprezentanti ai Guvernului, Asociatia Brokerilor din piata de capital semnaleza posibila influenta pe care aceste declaratii o pot avea asupra pretului actiunilor companiilor respective, care sa duca la efecte negative in ceea ce priveste protectia investitorilor si buna functionare a pietei".Asociatia Brokerilor precizeaza ca pretul actiunilor companiilor listate este stabilit de cererea si oferta din piata, nu de valoarea contabila a actiunilor, acesta fiind "sensibil la performantele companiei, dar si la informatiile facute publice despre aceasta"."Ca urmare, pentru functionarea corecta a pietei este esential ca orice suspiciune privind legalitatea listarii sau tranzactionarii actiunilor, daca exista, sa faca obiectul unor sesizari catre organele abilitate, fara a se transmite diverse semnale catre piata pana cand ancheta nu ajunge la o concluzie, cu atat mai mult cu cat persoanele care fac astfel de declaratii au la dispozitie toate parghiile necesare pentru a declansa procedurile de cercetare a faptelor incriminate", arata documentul, citat de Ziarul Bursa.Asociatia mai afirma ca "transparenta este una dintre caracteristicile principale ale pietelor reglementate", iar admiterea companiilor se face, printre altele, in urma unor oferte publice, dupa publicarea prospectelor de oferta aprobate de autoritatile de supraveghere."Investitorii isi intemeiaza deciziile de investitii pe informatiile de care dispun si de aceea transparenta si acuratetea informatiilor sunt importante pentru functionarea fara probleme a pietelor si increderea publica in acestea", se subliniaza in comunicat.In fine, Asociatia precizeaza ca difuzarea de informatii prin mijloace de comunicare in masa, care pot da semnale false sau inselatoare privind oferta, cererea sau pretul unui instrument financiar, in contextul in care persoana care a difuzat informatiile stia sau trebuia sa stie ca informatiile sunt false sau inselatoare, poate fi incadrata ca manipulare de piata....citeste mai departe despre " Asociatia Brokerilor critica atacul lui Valcov la adresa Digi: Manipulare de piata? " pe Ziare.com