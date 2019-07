In februarie, OMV Petrom si Auchan Retail Romania au anuntat ca extind parteneriatul pentru deschiderea de magazine de proximitate MyAuchan in statiile Petrom."In urma analizei acestei concentrari economice, Consiliul Concurentei a constatat ca operatiunea propusa nu ridica obstacole semnificative in calea concurentei efective pe piata romȃneasca sau pe o parte substantiala a acesteia si nu exista indoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurential normal. Decizia va fi publicata pe site-ul autoritatii nationale de concurenta, dupa eliminarea informatiilor cu caracter confidential", arata un comunicat emis joi de Consiliul Concurentei.Auchan Romania este membra a grupului Auchan Holding SA, principalul obiect de activitate fiind comertul cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun. In Romania, Auchan isi desfasoara in prezent activitatea prin 33 hipermarketuri si prin 22 magazine de proximitate MyAuchan.OMV Petrom Marketing S.R.L are ca obiect principal de activitate "comertul cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate". Compania comercializeaza prin intermediul statiilor de distributie Petrom si produse alimentare, bauturi alcoolice si racoritoare, produse pe baza de tutun, precum si diverse servicii legate de restaurant, snack-bar etc. ...citeste mai departe despre " Auchan a preluat magazinele din benzinariile OMV Petrom " pe Ziare.com