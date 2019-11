Avantajele companiilor care apeleaza la un birou de traduceri autorizate

Cum era si firesc, au aparut multe birouri de traduceri autorizare si traducatori care lucreaza independent, ca freelanceri. Insa nu toti ofera aceeasi calitate si eficienta, in conditiile in care companiile au nevoie de traduceri cat mai repede posibil si de alte servicii suplimentare, cum ar fi legalizarea sau transportul documentelor.De aceea, solutia cea mai buna pentru firmele care au nevoie de traduceri autorizate si legalizate ale contractelor sau documentelor este colaborarea cu un birou specializat in aceasta activitate. Academia de Traduceri este o firma de traduceri autorizate, cu o vechime de aproape 15 ani pe piata. Observand modul in care au evoluat nevoile companiilor in ultima perioada, acest birou si-a deschis mai multe departamente separate de traduceri, pe diferite nise clar stabilite.Astfel, traducatorii s-au specializat in cele mai diverse si complexe domenii:- pentru companii, medici si persoane fizice- de la mecanica si inginerie la fizica sau aeronautica- destinate avocatilor si notarilor- pentru firme.Companiile care aleg sa lucreze cu acest birou de traduceri autorizate vor primi Project si Account Manager dedicat fiecarui proiect, care va concepe oferte personalizate, in functie de nevoile lor.Cei 340 de traducatorii autorizati pot acoperi orice limba de circulatie internationala, iar companiile vor primi inclusiv un, daca au nevoie de acest serviciu, pentru participarea sau organizarea unor evenimente importante de business sau pentru conferinte de presa.De asemenea, documentele sunt traduse foarte repede, in doar, daca este nevoie.Clientul nu mai trebuie sa faca alte drumuri cu documentele la notar, pentru ca biroul de traduceri ii poate oferi si acest serviciu. In plus, daca este nevoie, documentele traduse pot fi trimise prin curier in alta localitate sau chiar in alta tara.Iata ce documente importante pot fi traduse pentru companii in cadrul unui birou specializat:● act constitutiv al firmei,● statut,● hotarare judecatoreasca de infiintare,● hotararea generala a asociatilor sau actionarilor AGA,● declaratii,● decizii,● Rezolutii,● acorduri de confidentialitate● certificate ISO de managementul calitatii,● coduri de conduita,● ghid de buna practica,● regulamente interne si de ordine interioara ROI,● KPI indicatori de performanta angajati,● contracte cu partenerii, clientii si furnizorii,● certificat de inregistrare la Registrul Comertului,● certificat de inregistrare in Registrul Intracomunitar,● certificate de atestare fiscala,● certificat constatator,● certificat de taxe locale,● certificat de rezidenta fiscala,● bilanturi contabile,● caiet de sarcini,● acte pentru licitatii,● corespondenta de afaceri,● contractele angajatilor,● CV-uri,● business plan sau plan de afaceri.Pentru companiile straine sau romanesti, calitatea si rapiditatea unei traduceri autorizate sunt esentiale, iar uneori pot face diferenta dintre castigarea sau pierderea unui bun parteneriat de business, ori a unei oportunitati de afaceri.