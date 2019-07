Avioane 737 MAX prabusite: Boeing va plati 50 de milioane de dolari familiilor victimelor

Anuntul referitor la angajarea expertului Ken Feinberg a avut loc cu cateva minute inainte de audierea in Camera Reprezentantilor a lui Paul Njoroge, care in urma prabusirii unui avion 737 MAX al companiei Ethiopian Air, in luna martie, si-a pierdut cei trei copii, sotia si soacra, transmite Reuters.Expertul a declarat ca echipa sa "va incepe imediat sa redacteze un protocol pentru solicitarile de compensatii din partea celor eligibili", iar prima intalnire cu oficiali Boeing din Chicago va avea loc in aceasta saptamana, la Washington.Feinberg a administrat numeroase fonduri de compensatii, intre care cel pentru victimele atentatelor din 11 septembrie 2001 din Statele Unite, deversarea de petrol de la platforma Deepwater Horizon din 2010, accidentele provocate de o defectiune la cheia de contact in cazul unor automobile General Motors si numeroase atacuri armate produse in scoli.Aeronavele 737 MAX, cel mai bine vandut model al Boeing, au fost consemnate la sol in luna martie, in urma prabusirii avionului companiei Ethiopian Airlines, dupa un accident similar produs in octombrie anul trecut in Indonezia. Cele doua prabusiri au provocat moartea a 346 de oameni.Njoroge, in varsta de 35 de ani, a declarat dupa audierea sa ca nu credea ca oamenii vor mai avea incredere in Boeing."Doriti sa zburati cu acele avioane? Doriti ca si copiii vostri sa zboare cu acele avioane? Eu nu mai am copii", a afirmat Njoroge.El a spus intr-o subcomisie a Camerei Reprezentantilor ca "inca are cosmaruri despre cum copiii lui se agata plangand de mama lor" in timpul zborului fatal.Njoroge, care s-a nascut in Kenya dar traieste in Canada, a spus ca Boeing "a acuzat pilotii nevinovati, care nu au stiut si nu li s-a dat nicio informatie referitoare la sistemul defect MCAS care poate sa treaca peste actiunile pilotilor".Boeing nu a raspuns la intrebarile exprimate de Njoroge dar a afirmat intr-un comunicat: "regretam sincer pierderea de vieti din ambele accidente si ne pare cu adevarat rau de impactul asupra familiilor si apropiatilor celor aflati la bord".Un oficial al Boeing a declarat luna trecuta ca, dupa aparitia unui nou defect software, compania nu va efectua o actualizare a sofware-ului MCAS pana in septem ...citeste mai departe despre " Avioane 737 MAX prabusite: Boeing va plati 50 de milioane de dolari familiilor victimelor " pe Ziare.com