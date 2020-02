Orban a mentionat ca exista si un proiect pentru sustinerea retehnologizarii companiei Avioane Craiova."In CSAT a fost aprobat un program care vizeaza intreprinderea de avioane si care urmareste modernizarea IAR 99 Soim, astfel incat sa poata sa fie utilizat ca un antrenament pentru pilotii de F16, una dintre utilizari.Va exista o finantare, cu siguranta, deja ea este gandita in bugetul Ministerului Apararii si Avioane Craiova va beneficia de aceasta finantare, pentru ca Avioane Craiova este compania care a produs si care are capacitatea, sigur, cautand si parteneri in realizarea acestui proiect, sa finalizeze acest proiect.Mai mult decat atat, exista si un alt proiect, de a sustine retehnologizarea companiei prin intermediul, cel mai probabil, al unei majorari de capital care sa fie folosita in interesul companiei pentru retehnologizare", a spus Ludovic Orban, vineri, la Bals.Premierul Ludovic Orban a vizitat vineri compania Avioane Craiova. ...citeste mai departe despre " Avioanele IAR Soim produse la Craiova vor fi modernizate ca sa poata fi folosite ca antrenament pentru pilotii de F16 " pe Ziare.com