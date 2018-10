Asa-zisa zi a remunerarii egale serveste pentru a pune in lumina faptul ca, in medie, femeile continua sa castige mai putin decat barbatii la acelasi loc de munca. In UE, femeile castiga in jur de 16,2% mai putin decat barbatii, potrivit celor mai recente date, informeaza agentia DPA."Femeile si barbatii sunt egali. Aceasta este una dintre valorile de baza ale UE", au subliniat, intr-un comunicat, comisarul european pentru Justitie Vera Jurova, comisarul european pentru ocuparea fortei de munca Marianne Thyssen si vicepresedintele CE, Frans Timmermans. "Insa femeile continua efectiv sa munceasca doua luni in fiecare an fara sa fie platite, comparativ cu colegii lor de sex masculin. Nu mai putem accepta aceasta situatie", se mai spune in comunicat.Comisarii europeni i-au indemnat pe parlamentarii UE si statele membre sa aprobe initiativele executivului european menite sa inlature diferenta salariala bazata pe gen, de exemplu, prin imbunatatirea drepturilor parintilor care muncesc.Un studiu dat publicitatii vineri arata ca exista inca diferente semnificative intre barbati si femei atunci cand vine vorba de concediul pentru cresterea copilului. La nivelul UE, 36 la suta dintre barbati sustin ca nu doresc sa ia concediu parental sau nu s-au gandit sa faca asta, in timp ce numai 19 la suta dintre femei au dat acelasi raspuns, potrivit datelor date publicitatii de Eurobarometru."Unul dintre trei europeni nu au putut sa-si ia niciun concediu pentru cresterea copilului anul trecut si doar patru din zece barbati si-au luat sau au intentionat sa-si ia concediu parental. Aceasta nu este corect sau sustenabil", au notat comisarii europeni, citand datele studiului.Citeste si Romania e tara din UE cu cele mai mici diferente salariale dintre femei si barbati. Motivul e simplu si trist ...citeste mai departe despre " Barbatii sunt platiti mai bine in UE: E ca si cum femeile lucreaza gratis din 3 noiembrie " pe Ziare.com