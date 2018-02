BNS le ofera asistenta juridica angajatilor care vor sa-si recuperere pierderile salariale cauzate de revolutia fiscala

"Intre 30.000 si 50.000 de angajati din sectorul public sunt afectati in mod direct de experimentele fiscale si cele de politica salariala practicate de actuala coalitie (PSD-ALDE -n.red.), iar peste 2 milioane de angajati din mediul privat sunt deja victime sigure ale aceluiasi model pagubos de fiscalizare a muncii", apreciaza BNS intr-un comunicat remis joi redactiei Ziare.com.Tuturor acestor angajati pagubiti prin aplicarea prevederilor Legii 153/2017 si a Ordonantelor 79/2017 si 82/2017, BNS le pune le dispozitie un set de informatii juridice si formulare standardizate. Acesta ar urma sa le fie de ajutor salariatilor atunci cand se vor hotari sa dea statul sau angajatorii in judecata pentru a-si recupera pierderile salariale suferite dupa data de 1 ianuarie 2018.Proiectul de asistenta juridica standardizata este disponibil, incepand din 8 februarie 2018, pentru toti salariatii afectati de revolutia fiscala.BNS sustine ca membrii sai sunt pregatiti sa se implice in sustinerea initiativelor care vor duce la restabilirea unei relatii sanatoase pe piata muncii."Realitatea este ingrijoratoare, iar artificiile fiscale continua intr-un ritm alarmant, prin ordonante de urgenta validate de Guvern, aparute si schimbate de pe o zi pe alta, in ultimele 2 zile, in mai putin de 48 de ore au fost transmise 4 variante complet diferite ale unui proiect de OUG pentru modificarea Codului Fiscal, fara evaluari de impact cuvenite si fara aplicabilitate reala.Ca atare, avand in vedere dinamica si consecintele sociale ale acestui subiect, Blocul National Sindical se va implica in mod activ in sustinerea tuturor initiativelor sau proiectelor publice care au scopul de a ordona, int-un firesc modern si european, relatiile de munca dintre angajat si angajator", se mai arata in comunicatul BNS.Citeste si:Turcan: Apar primele taieri de salarii in invatamant. Unii profesori au leafa mai mica sau egala cu impozitele datorateLiderul Cartel Alfa: Noi am avertizat de cand a inceput transferul contributiilor. Vor fi scaderi salariale in sectoare prioritareSalariile persoanelor cu dizabilitati scad cu 7% din cauza revolutiei fiscaleCate salarii a taiat PSD? Se mai poate corecta dezastrul revolutiei fiscale? Haos pen ...citeste mai departe despre " BNS le ofera asistenta juridica angajatilor care vor sa-si recuperere pierderile salariale cauzate de revolutia fiscala " pe Ziare.com