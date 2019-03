Boeing 737 Max: Rezultatul unui compromis

Compania germana de turism TUI are mare ghinion. Primirea aeronavei Boeing 737 Max 8, "nava amiral" a companiei americane, este asteptata de doi ani de zile. Miercuri, primul exemplar ar fi trebuit sa fie transferat din Seattle in Germania.Insa tocmai acum se naste o ampla dezbatere privind siguranta acestui tip de aeronava, implicat in doua accidente in numai cinci luni, ultima oara duminica in Etiopia.In ce fel se deosebeste Boeing 737 Max 8 de celelalte modele 737 reprezentand cele mai populare avioane din lume?"Animalul" harnic al companieiLa inceputul acestui deceniu, Boeing s-a confruntat cu o dilema: companiile aeriene au cerut o aeronava mai economica si mai moderna, pentru curse pe distante scurte si medii.Boeing nu a putut raspunde decat cu "vesnicul" 737. O aeronava clasica, in uz de peste 50 de ani, destinata curselor cu o durata de pana la cateva ore.Primul astfel de avion produs in Seattle a iesit din uzina in februarie 1968. El a fost introdus de compania Lufthansa in serviciul de linie, fiind capabil sa transporte aproximativ o suta de pasageri.Timp de decenii, Boeing s-a aflat inaintea competitiei, cu mult inainte ca Airbus sa lanseze modelul sau competitiv A320, abia dupa 20 de ani.Pana la inceputul anului 2019, Boeing a livrat aproape 10.500 de unitati de tip 737, de departe cele mai utilizate aeronave comerciale din epoca avioanelor cu reactie.Timp de decenii, compania a introdus pe piata versiuni noi, modernizate si imbunatatite. Cu aproape zece ani in urma, Boeing pare sa fi ajuns la capatul posibilitatilor, in contextul in care Airbus a prezentat o versiune revizuita a modelului A320, dotat cu motoare noi.A320neo s-a bucurat de un numar mare de vanzari, devenind o amenintare pentru Boeing, presata, asadar, sa ofere o replica pe masura.Reconfigurare complicataExact aceasta a fost si sursa dilemei in care s-a gasit compania din Statele Unite. Spre deosebire de A320, sub ale carui aripi puteau fi montate motoare mai mari fara a fi necesare reconfigurari majore, modelul Boeing 737 cu aripi mai joase este mult mai dificil de modificat.Boeing va face modificari la avioanele 737 Max 8, dupa doua prabusiri in ultimele 6 luniDe altfel, companiile aeriene au cerut producatorilor sa prezinte aeronav ...citeste mai departe despre " Boeing 737 Max: Rezultatul unui compromis " pe Ziare.com