Boeing va face modificari la avioanele 737 Max 8, dupa doua prabusiri in ultimele 6 luni

Termenul limita pentru modificari este luna aprilie, potrivit The Guardian.In ultimele sase luni, doua avioane Boeing 737 Max 8 s-au prabusit, unul in Indonezia si celalalt in Etiopia, aproape 350 de persoane pierzandu-si vietile in aceste tragedii aviatice.Citeste si:Un avion cu 157 de oameni la bord s-a prabusit in Etiopia. Nimeni nu a scapatIn avionul prabusit in Etiopia se aflau pasageri din peste 30 de tari. Cei mai multi erau din KenyaUn barbat care trebuia sa se afle in avionul prabusit in Etiopia a scapat cu viata pentru ca a ratat zborul cu 2 minuteDrept urmare, liniile aeriene care opereaza zboruri cu astfel de aeronave au fost luate cu asalt de pasageri, care isi exprima ingrijorarea si pun sute de intrebari legate de siguranta zborului.Intre timp, din ce in ce mai multe companii si autoritati consemneaza la sol avioanele Boeing 737 Max 8 din flota. Printre acestea se numara Administratia Aviatiei Civile din Singapore, SilkAir care apartine Singapore Airlines si detine 6 astfel de avioane; China Southern Airlines; Garuda Indonesia; Shandong Airlines (cu sediul in Jinan, China) si Thai Lion Air (sediul in Bangkok, Thailanda).De asemenea, si una dintre cele mai mari companii aeriene din Brazilia, GOL, a consemnat la sol cele 7 aeronave Boeing 737 Max 8, iar Aeromexico alte 6 avioane.China a consemnat la sol toate avioanele Boeing 737 MAX 8, dupa tragedia aviatica din EtiopiaOperatorii Ethiopian Airlines, Cayman Airways, Comair (Africa), dar si Asociatia de Piloti din Argentina le-au ordonat membrilor sai sa nu mai piloteze aeronavele din seria MAX.Boeing a confirmat, luni, ca va implementa o actualizare de software in intreaga flota "in urmatoarele saptamani". Compania a mai precizat ca lucra la acest update de cateva luni: "Am dezvoltat un software de control al zborului pentru modelul 737 MAX, conceput pentru a face o aeronava deja sigura si mai sigura".FAA a cerut Boeing sa faca modificarile de design cel tarziu pana in luna aprilie.Boeing lucreaza la finalizarea "imbunatatirilor sistemului de control al zborului, care ofera o dependenta redusa fata de procedurile asociate cu articolele de memorie necesare pentru pilotul au