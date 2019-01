Bogatii care vin la Davos sunt mai prosperi ca oricand. Cat au crescut averile miliardarilor

David Rubenstein si-a dublat averea din 2009, iar a lui Jamie Dimon s-a triplat. Stephen Schwarzman si-a sporit averea de sase ori.Sunt niste rezultate remarcabile, privite prin prisma tulburarilor economice si politice din ultimul deceniu, de la Lehman Brothers la Brexit pana la Donald Trump . Averile unei duzini de participanti din 2009 de la Davos au crescut cu 175 de miliarde de dolari, in timp ce averea medie a gospodariilor americane a stagnat, scrie Bloomberg.Datele ilustreaza decalajul din ce in ce mai mare dintre cei 0,1% si restul locuitorilor planetei.Datele UBS si PwC arata ca averile miliardarilor lumii au crescut de la 3.400 miliarde de dolari in 2009 la 8.900 miliarde de dolari in 2017.Actiunile bancilor centrale impotriva crizei au dus la cresteri de preturi ale actiunilor si ale altor active.Toate acestea inseamna ca barbatul Davos, pentru ca manifestarea ramane coplesitor de masculina, exercita mai multa autoritate si vizibilitate decat oricand.Dimon se intoarce la World Economic Forum cu un JPMorgan Chase & Co. mai mare si mai profitabil decat oricand. Schwarzman a facut din Blackstone Group cel mai mare manager de active alternative din lume, in valoare de 457 miliarde de dolari la 30 septembrie 2018, de la 95 miliarde de dolari la sfarsitul anului 2008.Davos ramane la fel de popular ca niciodataForumul, intitulat "Globalizarea 4.0", este asteptat sa gazduiasca 3.000 de persoane. Anul acesta, George Soros gazduieste o cina la care va vorbi, iar JPMorgan al lui Dimon organizeaza o petrecere. Bill Gates va fi din nou prezent, ca si co-fondatorul Carlyle Group, David Rubenstein, care gazduieste o emisiune la Bloomberg TV si a carui avere s-a dublat in ultimul deceniu.Pentru cei cu putine sau fara active, a fost un deceniu mult mai dificil. Salariile au stagnat si, in timp ce pietele de actiuni au crescut, tot mai putini adulti din SUA au investit in bursa, in prezent fiind mai putini decat in 2009.Sumele primite de directorii executivi ai celor mai mari companii americane sunt acum de 312 ori mai mari decat salariul mediu anual al muncitorului tipic, in timp ce in 2009 erau de 200 de ori mai mari, de 58 de ori in 1989 si de doar 20 de ori in 1965.Recentele turbulente de ...citeste mai departe despre " Bogatii care vin la Davos sunt mai prosperi ca oricand. Cat au crescut averile miliardarilor " pe Ziare.com