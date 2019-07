In septembrie, BA avertizase ca aproximativ 380.000 de clienti ar putea fi afectati de furtul datelor de pe cardurile folosite pentru rezervari online sau cu ajutorul aplicatiei mobile, transmit BBC si Reuters.Amenda propusa de ICO reprezinta echivalentul a 1,5% din cifra de afaceri pe plan global in 2017."Suntem surprinsi si dezamagiti de concluziile preliminare ale ICO. British Airways a raspuns rapid la furtul datelor. Nu am gasit dovezi ca ar fi fost furati bani din conturile clientilor afectati", a afirmat Alex Cruz, presedinte si director general al BA, care a cerut scuze clientilor pentru orice probleme provocate. ...citeste mai departe despre " Amenda uriasa pentru British Airways, dupa furtul datelor unor clienti " pe Ziare.com