Burberry promite ca nu va mai da foc produselor nevandute

Burberry a precizat ca este decisa sa fie mai responsabila social si cu mediul inconjurator, in urma criticilor declansate de dezvaluirile potrivit carora, in ultimul exercitiu financiar, a preferat sa dea foc unor produse in valoare de 28,6 milioane de lire sterline in loc sa scada valoarea marcii. De asemenea, Burberry a informat ca a decis sa urmeze exemplul altor case de moda, precum Versace sau Gucci, care au eliminat blanurile adevarate precum cele de iepure, vulpe sau nurca, din gama lor de produse."Luxul modern inseamna sa fi responsabil social si cu mediul", a declarat directorul general, Marco Gobbetti.Acesta este in mijlocul unui proces de repozitionare a marcii in zona superioara si mizeaza in acest sens pe designerul Riccardo Tisci, care anterior a lucrat la casa Givenchy si a conceput costume pentru staruri precum Beyonce si Madonna.Burberry nu este singura casa de moda care distruge produsele nevandute, o practica pe care retailerii au descris-o ca o masura pentru a proteja proprietatea intelectuala si a impiedica contrafacerea. O investigatie derulata anul trecut a scos in evidenta ca retailerul suedez H&M a distrus 60 de tone de haine incepand din 2013.