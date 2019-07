Calvin Klein anunta acordul de distributie si de franciza cu SARKK pentru Romania, Grecia, Bulgaria, Cipru, Albania si Macedonia de Nord

SARKK S.A. va fi responsabil pentru canalele de retail si en-gros pe teritoriul tarilor mentionate.Parteneriatul dintre PVH Corp. si SARKK S.A. a inceput in anul 1998, cand SARKK S.A. a devenit distribuitor exclusiv si partener de franciza al brandului PVH TOMMY HILFIGER pentru retail si comert en-gros in Grecia, Cipru, Romania, Bulgaria, Albania, Macedonia de Nord si Moldova. SARKK S.A., urmarind permanent o crestere sanatoasa si stabila si fiind condusa de valorile de responsabilitate sociala corporativa, este una dintre cele mai solide corporatii din industrie si se extinde prin atragerea celor mai exigenti consumatori.CALVIN KLEIN este un brand de lifestyle la nivel global ce exemplifica idealuri indraznete, progresive si o estetica seducatoare. Urmarim sa transmitem emotie si sa inspiram publicul folosind imagini incitante si linii surprinzatoare ce trezesc simturile.Fondata in anul 1968 de catre Calvin Klein si partenerul sau de afaceri, Barry Schwartz, ne-am construit reputatia ca lideri in industria de moda americana prin estetica noastra curata si modele inovative.Vanzarile cu amanuntul globale pentru produsele CALVIN KLEIN au depasit in anul 2018 9 miliarde de dolari si au fost distribuite in peste 110 tari. Calvin Klein are peste 11.500 de asociati la nivel global. Achizitionarea de catre PVH Corp a avut loc in anul 2003.