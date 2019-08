Campanie promotionala magPhone: huse telefoane cu pana la 70% discount

Este vorba despre o actiune de tip lichidare de stoc, in care comerciantul cauta sa impulsioneze vanzarile, scade drastic marjele de castig si stimuleaza generarea de volume ridicate. Este o ocazie excelenta pentru clienti sa se bucure de produse variate la preturi minime de piata."In actuala campanie promotionala am inclus modele variate de huse telefoane si folii telefoane fabricate de catre companii de top la nivel international, produse perfect compatibile cu cele mai populare smartphone-uri ale momentului. Avem accesorii pentru smartphone-urile de top lansate sub brandurile Samsung , Huawei si iPhone, dar si accesorii pentru telefoanele mobile mai accesibile existente in oferta acelorasi mari producatori.Astfel, indiferent de costul pe care l-ai platit pentru smartphone-ul tau, ai acum ocazia perfecta sa cumperi accesorii la pret redus, probabil cele mai tentante oferte din piata de profil. Spre deosebire de alte oportunitati din mediul online, in cazul magPhone.ro vorbim despre un magazin online romanesc, care ofera produse garantate din punct de vedere al calitatii, cu livrare rapida direct din stocul propriu, oriunde in tara. Azi comanzi, maine sau poimaine este foarte probabil sa primesti deja produsele alese prin curier", precizeaza reprezentantii magazinului online magPhone.ro.In prezent, accesoriile pentru telefoane mobile sunt disponibile clientilor in magazinele cu profil electroIT si in magazinele specializate. Exista mari diferente de preturi intre offline si online, pe internet costurile fiind semnificativ mai mici. De asemenea, magazinele cu profil generalist electroIT mizeaza de obicei pe o marja de adaos comercial mai mare in cazul accesoriilor gsm.Consumatorii au la dispozitie si comenzile online de la magazine din Asia, insa nu exista garantii reale in acest caz cu privire la potrivire, conformitate, calitate. In plus, comenzile de acest gen ajung in Romania chiar si la peste doua luni distanta din momentul comenzii. Astfel, cea mai potrivita modalitate de achizitionare a huselor de telefoane si a foliilor de telefoane este cu siguranta cea online, dar din magazine romanesti dedicate, asa cum este magPhone.ro, care lucreaza cu stocuri proprii."Ne dorim o crestere accelerata pe piata nationala si astfel investim permanent pentru a oferi clientilor o experienta cat mai placuta la cumparaturi. Punem accent pe varietatea de modele, astfel incat un posesor de smartphone, orice model dintre cele populare, va avea de ales intre diverse tipuri de huse si folii.De asemenea, prin preturile scazute, dorim sa permitem cat mai multor utilizatori sa isi protejeze cat mai bine dispozitivele. Stim ca multi posesori de smartphone-uri apeleaza la sisteme de plata in rate si alte mecanisme de acest gen, astfel ca venim in sprijinul lor cu solutii accesibile pentru partea de accesorii gsm", mai spun cei de la magPhone.ro.Statisticile arata ca durata de viata a unui smartphone este destul de scazuta, in principal din cauza accidentelor survenite in utilizare. Smartphone-ul este purtat de utilizatori aproape oriunde s-ar afla acestia, astfel ca trebuie protejat cu atentie prin accesorizarea corecta - husa si folie adecvate.