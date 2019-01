Informatia a fost oferita de ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, la televiziunea Bloomberg, intr-un interviu acordat la Forumul Economic Mondial de la Davos Board-ul Renault se va reuni, joi, pentru a-l inlocui pe Ghosn, masura care poate contribui la relaxarea tensiunilor in relatiile cu partenerul de alianta Nissan, aparute dupa arestarea lui Ghosn in Japonia, pentru delicte financiare.Sedinta va incepe la ora 9:00 GMT, urmand sa fie discutata propunerea numirii directorului general al grupului Michelin , Jean-Dominique Senard, in functia de presedinte si promovarea adjunctului lui Ghosn, Thierry Bollore.Timp de doua decenii, Carlos Ghosn a fost in fruntea industriei auto globale, dar cariera lui s-a incheiat umilitor, intr-o celula din apropierea orasului Tokyo.Ghosn a fost arestat pe 19 noiembrie, cand politia a descins la bordul avionului sau privat, care aterizase pe aeroportul japonez Haneda. El se afla in custodie, fiind acuzat de delicte financiare la conducerea Nissan, care includ subestimarea veniturilor cu zeci de milioane de dolari, pe parcursul a opt ani, si transferarea temporara catre Nissan a pierderilor personale din tranzactii, in timpul crizei financiare globale din 2008.Daca va fi condamnat, risca zeci de ani de inchisoare. Ghosn a negat acuzatiile. ...citeste mai departe despre " Carlos Ghosn a demisionat din functiile de presedinte si director general al Renault " pe Ziare.com