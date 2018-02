Carrefour isi extinde serviciul de Self Service in trei hipermarketuri din Sibiu, Cluj si Iasi

Odata cu aceste noi lansari, grupul ajunge la un numar de 8 unitati nationale, alaturi de hipermarketurile Baneasa, Brasov, Timisoara, Ramnicu Valcea si Market Promenada, proiect pilot la nivel de supermarket.Carrefour inoveaza constant, mereu atent la comportamentul in continua schimbare al clientilor sai.Astfel, urmarind planul strategic anuntat la inceputul anului, compania propune consumatorilor sai din Sibiu, Cluj si Iasi, o noua experienta in hipermarket, una care le permita sa faca cumparaturi mai rapid si care le ofere posibilitatea sa experimenteze avantajele tehnologiei, prin cei doi pasi automatizati, scanare si plata cumparaturilor."Continuam activitatea de modernizare a hipermarketurilor noastre si ne concentram atentia pe calitatea serviciilor pe care le oferim clientilor nostri si pe inovatie.Ne dorim sa oferim multiple instrumente de plata, pentru o experinta cat mai buna la cumparaturi, punandu-le la dispozitie tehnologii de ultima generatie in retail.Casele de marcat Self Check-out folosesc avantajele tehnologiei, clientii avand posibilitatea de a scana si plati singuri produsele.Mai mult, plata se poate realiza atat cu cardul cat si prin aplicatia mobila Carrefour Pay, disponibila gratuit in AppStore si in magazinul Google Play.Aceasta facilitate le permite clientilor nostri conectati la noile tehnologii sa-si plateasca cumparaturile extrem de rapid si sigur.Invitam sibienii, clujenii si iesenii sa incerce si sa se bucure de acest serviciu integrat", spune Catalin Samara, Director Marketing, Digitalizare si IT Carrefour Romania.Zona special amenajata pentru noul serviciu "Casa ta - Self Service" este formata din 4 case de marcat tip self check-out si ii este alocat un supervizor permanent, gata sa ofere clientilor informatii si suport.Prin aceasta facilitate, disponibila in 8 unitati, hipermarket si supermarket, Carrefour ii ajuta pe clienti sa economiseasca timp, simplificand astfel intregul proces de cumparare.Mai multe detalii puteti gasi pe site-ul Carrefour si pe pagina de Facebook a magazinului.Despre CarrefourCu peste 10.100 de magazine in 34 de tari, Grupul Carrefour este al doilea retailer mondial si numarul unu in Europa.De peste 50 de ani, ...citeste mai departe despre " Carrefour isi extinde serviciul de Self Service in trei hipermarketuri din Sibiu, Cluj si Iasi " pe Ziare.com