Carrefour va livra timp de cateva luni alimentele necesare medicilor si pacientilor din mai multe spitale din tara

Astfel, Carrefour Romania va livra, deocamdata, catre Spitalul clinic de boli infectioase Constanta, Spitalul clinic de boli infectioase si pneumoftizologice Victor Babes Craiova si Spitalul clinic de boli infectioase Victor Babes Timis."Personalul nostru medical este demn de toata lauda si demonstreaza, o data in plus, dedicare si inalt profesionalism, in aceste zile in care juramantul lui Hipocrate este atat de greu incercat. Multumim pe aceasta cale companiilor private care arata solidaritate fata de situatia actuala", a declarat Victor Costache, ministrul Sanatatii."Cei care se afla astazi in linia intai in lupta impotriva COVID-19 - cadre medicale, asistenti, personal de suport - au, la randul lor, nevoie de grija si ajutor. Vrem sa le acordam sprijin pentru a face fata zi de zi situatiilor solicitante. Iar pacientilor, toate incurajarile, impreuna cu sustinerea pe care vrem sa le-o oferim printr-o alimentatie corespunzatoare", a declarat Jean Richard De Latour, CEO Carrefour Romania, citat in comunicat.Spitalele vor primi din partea Carrefour Romania produsele necesare unei alimentatii adecvate, conform solicitarilor primite de la unitatiile sanitare mentionate anterior.