Casa de moda Versace a fost cumparata cu 2,1 miliarde de dolari

De asemenea, compania americana a anuntat ca isi va schimba denumirea in Capri Holdings, care va cuprinde brandurile Michael Kors, Versace si Jimmy Choo, informeaza AFP, PA si DPA."Achizitionarea casei Versace este un pas important pentru grupul nostru. Cu resursele noastre, consideram ca Versace se va dezvolta pentru a depasi o cifra de afaceri de 2 miliarde de dolari", a declarat John Idol, directorul grupului Michael Kors, citat intr-un comunicat."Este un moment foarte motivant pentru Versace. Sunt mandra ca brandul ramane foarte puternic atat in moda, cat si in cultura moderna", a declarat la randul ei Donatella Versace, directorul artistic si vicepresedintele grupului Versace.Infiintata in 1978 de stilistul Gianni Versace si fratele lui, Santo, casa Versace este o legenda a modei italiene si a lansat de-a lungul anilor numeroase colectii spectaculoase, ce au inclus vestimentatii de lux, dar si sexy.Dupa asasinarea lui Gianni Versace in 1997, casa de moda a trecut prin cativa ani dificili, inainte de a-si regasi stralucirea gratie unei proceduri importante de reorganizare si datorita initiativelor demarate de Donatella, sora lui Gianni si Santo Versace.Casa Versace era detinuta in procent de 20% de fondul american de investitii Blackrock, restul de procente aflandu-se in proprietatea familiei Versace.Vanzarile grupului italian s-au redresat intre 2009 si 2016, trecand de la 268 de milioane de euro la 668,7 milioane de euro, inainte de a stagna in 2017.Michael Kors este o marca reputata in Statele Unite, iar printre admiratorii ei se afla celebritati precum Michelle Obama, Catherine Zeta-Jones si Nicole Kidman.Grupul american a fost infiintat in 1981 de Michael Kors, care, ajuns intre timp la varsta de 59 de ani, este in continuare directorul de creatie al companiei.Desi brandul american ocupa nisa "sic" a produselor varf-de-gama, tarifele sale nu compara insa cu cele practicate de casa Versace. O poseta Michael Kors se vinde, de exemplu, cu preturi cuprinse intre 200 si 600 de dolari. ...citeste mai departe despre " Casa de moda Versace a fost cumparata cu 2,1 miliarde de dolari " pe Ziare.com