Cat platesc companiile cu capital strain din Romania catre bugetul de stat si ce s-ar fi putut face cu acesti bani

Analiza, precizeaza Consiliul, vine dupa ce in ultimii ani investitorii straini s-au confruntat cu un discurs public care sugereaza faptul ca societatile comerciale cu capital strain nu isi platesc taxele si impozitele pe care le datoreaza statului conform legii si ca nu au o contributie la crearea de bunastare in Romania."Trebuie spus inca de la inceput, faptul ca FIC nu vorbeste in numele tuturor companiilor cu capital strain din Romania, ci doar a membrilor sai. Analiza a fost realizata prin colectarea datelor de la 46 de grupuri de companii (aproximativ 68 entitati) inregistrate la Registrul Comertului din Romania.Ne-am fi dorit sa putem analiza intreg mediul de afaceri, toate companiile din Romania, inclusiv cele cu capital strain, din perspectiva taxelor pe care le platesc, dar datele necesare nu sunt publice, acestea se afla doar in posesia Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala", se arata in comunicatul Consiliului Investitorilor Straini.FIC subliniaza ca datele folosite in aceasta analiza sunt pentru anul 2017 si au fost colectate direct de la companii.Un angajat FIC castiga cu peste 60% fata de salariul mediu net pe economieIn anul 2017, un angajat FIC - al uneia dintre cele 46 de companii analizate - castiga in medie un salariu net de 3.831 lei pe luna, cu peste 60% fata de salariul mediu net pe economie de 2.338 RON.In anul 2017, pentru a plati un salariu mediu net lunar din Romania in valoare de 2.338 RON, angajatorul avea un cost total de 4.100 lei; in cazul unei companii FIC, costul total al unui salariu mediu net de 3.831 RON era de 6.700 lei.Aceste sume includeau atat taxele si contributiile platite de angajat, cat si cele platite de angajator, peste salariul brut al angajatului.Un angajat FIC sustine 1,2 pensionari ce primesc pensia medie din RomaniaCompaniile analizate au platit lunar peste 180 milioane lei contributii pentru pensii, pentru cei 130.000 de angajati. Suma poate fi tradusa in plata pensiilor medii pentru mai mult de 150.000 de pensionari din Romania, precizeaza FIC."De exemplu, daca toti pensionarii din Dolj sau Iasi (ambele judete au un numar de aproximativ 150.000 pensionari: 150. ...citeste mai departe despre " Cat platesc companiile cu capital strain din Romania catre bugetul de stat si ce s-ar fi putut face cu acesti bani " pe Ziare.com