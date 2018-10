Cativa bucuresteni lupta in instanta cu dezvoltatorii imobiliari care vor sa umple cu blocuri malul lacului Baneasa

De mai bine de un deceniu, bucurestenii care locuiesc pe malul lacului Baneasa - intr-o zona destinata "cladirilor individuale mici", potrivit Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - se uita neputinciosi cum cartierul li se umple, incetul cu incetul, cu blocuri. La inceput, oamenii au sesizat autoritatile locale si le-au cerut sprijinul. Cand au vazut, insa, ca nimanui nu-i pasa de problemele lor, cativa dintre proprietarii din zona au infiintat Asociatia pentru protectia lacului Baneasa si au inceput sa lupte pe cont propriu pentru rezolvarea problemelor din cartierul lor.Remus Serban, presedintele asociatiei, a explicat pentru Ziare.com ca oamenilor care si-au construit case in zona, autoritatile le-au impus sa respecte regulile de urbanism. In consecinta, oamenii au lasat suficient spatiu verde in jurul caselor. In plus, inaltimea cornisei (partea superioara a peretilor, pe care se sprijina acoperisul - n.red.) a fost de maxim 10 metri. In schimb, pentru blocuri nu s-au respectat aceleasi reguli."La acest moment, sunt 10 blocuri aici, in cartier, pe malul lacului. In plan si aceste constructii aratau tot ca niste case. Unele mai lungi, ce-i drept, dar cu nivelul de inaltime al unor case. Numai ca intre ce fusese planificat si ce s-a construit, au aparut diferentele pe care le puteti vedea", a declarat Remus Serban.Ce-i drept, pe strada Nufarului se inalta 3 blocuri mari si inalte, care numai "cladiri individuale mici" nu se pot numi. Apoi, de cum intri pe strada Liliacului, dai cu ochii alte 2 blocuri voluminoase, in mod clar mai inalte decat majoritatea cladirilor din zona. Langa ele, o alta scara de bloc e in constructie. Iar in camp, printre balarii, spre malul lacului, se mai vad inca doua scari de bloc. Practic, intr-o zona in care n-ar trebui construite cladiri care sa aiba mai mult de 2 etaje si o mansarda, s-au construit si imobile cu 5 niveluri!Deja patiti - stiind ca unii dintre dezvoltatorii imobiliari ...citeste mai departe despre " Cativa bucuresteni lupta in instanta cu dezvoltatorii imobiliari care vor sa umple cu blocuri malul lacului Baneasa " pe Ziare.com