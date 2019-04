Ce ar trebui sa stiti despre actiunile Apple?

In 1997 Apple a fost aproape de a intra in faliment, este momentul in care fondatorul Jobs revine la conducerea companiei.Strategiile implementate de acesta din urma au dat roade, astfel ca Apple a fost compania cu cea mai mare capitalizare bursiera de pe glob intre 2012 si 2017.Ulterior crizei subprime, actiunile Apple au cunoscut o mare popularitate in randul investitorilor. Desi activeaza intr-un domeniu high tech, unde rentabilitatea este relativ rara, Apple a reusit sa isi construiasca o baza financiara solida, dispunand de colosala suma de 250 miliarde de dolari cash plus o rezerva de instrumente cu lichiditate mare.Actiunile Apple au atins maximul istoric in 2012 cand pretul unei actiuni Apple a atins pragul de 700 de dolari, a cunoscut o corectie severa in iunie 2014 cand pretul actiunii a scazut la 85 de dolari. In 2019 se tranzactioneaza in jurul valorii de 200 de dolari.Marea sansa a companiei Apple a fost vizionarismul lui Steve Jobs si capacitatea acestuia de a convinge consumatorii ca tehnologia le este accesibila si astfel a educat practic piata pentru a cumpara produsele create de companie. Este foarte posibil ca in lipsa reintoarcerii lui Jobs in fruntea companiei, astazi Apple sa fi fost devenit istorie, asa a scris istorie.Una dintre prioritatile lui Jobs a fost sa construiasca o baza financiara solida pentru Apple, punand pe primul loc interesul companiei inaintea interesului actionarilor.Este de notorietate faptul ca Apple a proscris modelele de afaceri traditionale si cele legate de consum. Trebuia sa faca fata provocarii uriase de a oferi ceea ce doreau consumatorii.Succesul fulminant inregistrat de Apple in perioada 2000 - 2010 se datoreaza in mare masura dispozitivelor iPhone si iPad.Aceste produse revolutionare au avut un impact semnificativ in tehnologia mobila.Aceste produse se bucura de popularitate in randul consumatorilor, in ciuda preturilor considerabile.Produsele Apple au avantajul de a fi multifunctionale, va permit sa ascultati muzica, sa cititi in format electronic, sa cautati informatii pe Internet, sa vizionati programe tv, sa jucati jocuri video, etc.Un alt pilon strategic al companiei Apple este portofoliul de servicii pus la dispozitia utilizatorilor via iTunes - pentru continut si App Store pentru o larga varietate de aplicatii atat gratuite cat si care se platesc.Pretul la bursa al actiunii Apple este dependent in mare masura de succesul produselor pe care le creeaza si comercializeaza.Momentan actiunile Apple inregistreaza profituri interesante si incepand din 2006 Apple mentine o serie de indicatori cum ar fi castigul per actiune si raportul pret/castig per actiune pe trend descendent indiferent de volatilitatea inregistrata. Ceea ce creeaza plus valoare pentru actionar si pentru investitiile sale.Incepand cu 2012, Apple plateste dividende pentru actionarii sai, si conform obiceiului pe care si l-a creat de-a lungul vremii, de a veni cu idei inovatoare si in aceasta arie a introdus conceptul de dividend care creste anual. Este o dovada evidenta ca Apple reuseste sa genereze profit pentru actionarii sai. Mai mult, rata de distribuire a dividendelor este de 25%, ceea ce la o prima vedere pare interesant si sustenabil pe termen lung.Avand in vedere ca la ora actuala compania Apple este printre cele mai solide din lume, este desigur un argument in favoarea cumpararii actiunilor sale. Daca mai avem in vedere ca pretul acestora este la aproximativ 30% din maximele istorice, poate fi de asemenea un argument pozitiv.