Ce promit turcii care vor livra autobuze Capitalei: Primele 40 vin la 5 luni, dupa ce semnam contractul

Potrivit angajamentului luat de Otokar, restul vehiculelor vor sosi in urmatoarele 13 luni.Izzet Cokal, director responsabil cu testarea vehiculelor in cadrul fabricii Otokar din Sakarya, Turcia, a declarat ca modelele de autobuz care vor circula in Capitala au fost testate in cele mai dificile conditii si si-au demonstrat fiabilitatea in alte orase cu infrastructura similara Bucurestiului."Fiecare nou model pe care il introducem pe piata este testat non-stop timp de patru luni pe rampe, aici la fabrica din Sakarya, ceea ce echivaleaza cu un milion de km parcursi.Este testat gol, jumatate plin, plin si supraincarcat. Apoi, este testat timp de doua luni pe autostrada si pe drumurile secundare. Fiecare autobuz livrat beneficiaza de experienta pe care o acumulam in astfel de teste extreme", a aratat Izzet Cokal.In functie de cerintele fiecarui client si de clima, autobuzele pot fi verificate la temperaturi care coboara pana la minus 45 de grade Celsius si ajung pana la plus 60 de grade Celsius.La randul sau, Denis Toublanc, director de marketing al Otokar in Europa, se arata increzator in rezultatul contestatiei si estimeaza ca autoritatile romane vor da o solutie favorabila in urmatoarele saptamani."Ne-am asumat ca timp de opt ani autobuzele Otokar vor sta pe drum in proportie de 95%. In Istanbul, avem o rata si mai ridicata, in conditiile in care avem un parc dublu fata de cel pe care il vom avea in Capitala. Daca totul este in regula, vom dezvolta service-ul din Bucuresti, in apropierea aeroportului, pentru ca piesele pentru partea de mentenanta vor veni cu avionul", precizeaza acesta.Fabrica de la Sakarya, oras aflat la 130 km de Istanbul, este singura unitate de productie a Otokar."Dupa primele cinci luni de la semnarea contractului, sosesc primele 40 de autobuze, apoi in urmatoarele 13 luni restul. Fabrica poate produce intre opt si zece autobuze Kent (foto) pe zi", afirma Denis Toublanc.Otokar este prezenta in 45 de tari, in special in Europa, unde cele mai mari piete pentru companie sunt Franta, Italia, Spania si Belgia, potrivit datelor prezentate de reprezentantii companiei.