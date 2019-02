Ce se va intampla cu Casa Radio? AFI vrea s-o faca mall, Nicusor Dan cere statului sa ia cladirea inapoi si sa faca spital

In urma cu 15 ani, proiectul Casei Radio a fost concesionat de stat pentru 49 de ani, insa dezvoltatorul imobiliar cu capital israelian Plaza Centers a abandonat proiectul. Acum, AFI Europe, proprietarul mall-ului AFI Cotroceni, a oferit Plaza Centers 60 milioane de euro pentru achizitia a 75% din proiect, restul participatiilor fiind detinute de autoritatile romane si de o companie cu capital turcesc, arata Profit .ro."Investitorul are la dispozitie trei luni pentru procesul de 'due diligence' si sa decida daca vrea sa semneze acordul cadru. Dupa aceea, trebuie indeplinite anumite conditii pentru a incheia tranzactia in decursul a 15 luni", a spus Avi Hakhamov, CEO Plaza Centers, pentru sursa citata.Pe de alta parte, deputatul Nicusor Dan i-a trimis o scrisoare deschisa ministrului de Finante, Eugen Orlando Teodorovici, in care-i solicita sa inceapa procedurile de reziliere a contractului de concesiune a terenului pe care se afla construita Casa Radio si sa-l readuca in proprietatea statului, deoarece investitorul nu a respectat contractul de concesiune din 2004."Acum, la 10 ani de la momentul in care statul roman trebuia sa denunte contractul de concesiune si sa redevina proprietarul terenului, investitorul se pregateste sa vanda cu peste 60 de milioane de euro actiunile companiei care detine terenul primit in concesiune pentru 49 de ani.Pentru ca investitorul nu si-a respectat obligatiile din contract, statul trebuia sa reintre in posesia terenului, dar nu a facut niciun demers in acest sens pana in prezent.Daca reprezentati interesele statului roman, va solicit sa incepeti demersurile legale pentru a intra in posesia acestui teren", i-a scris Nicusor Dan lui Teodorovici.Deputatul sustine ca acest teren ar putea fi folosit in beneficiul bucurestenilor, in sensul construirii unui spital, nu a unui mall."Bucurestiul are nevoie de investitii publice (spital metropolitan, spatii pentru Universitate), iar acest teren poate fi folosit in beneficiul bucurestenilor, nu pentru a ridica noi mall-uri.Va reamintesc ca exista un proiect initiat de mine in 2012, Dambovita-Axa Creativa, care vizeaza includerea acestui teren si a altora aflate pe malurile Dambovitei intr-o zona de dezvoltare a industriilor creative, avand in vedere faptul ca spatiul este aproape de universitatile bucurestene imp ...citeste mai departe despre " Ce se va intampla cu Casa Radio? AFI vrea s-o faca mall, Nicusor Dan cere statului sa ia cladirea inapoi si sa faca spital " pe Ziare.com