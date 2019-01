Ce se va intampla cu pretul locuintelor in 2019 si unde ne aflam fata de bula imobiliara din 2008

Se repeta istoria?In 2008, preturile apartamentelor din Romania au ajuns la cel mai ridicat nivel din perioada post-decembrista. Tara noastra era prinsa intr-o bula imobiliara si totul era mai scump decat ar fi trebuit.Spre exemplu, un apartament modest cu 2 camere si suprafata de 55 de metri patrati ajungea sa coste, in medie, aproape 120.000 de euro in Bucuresti, peste 70.000 de euro in Cluj-Napoca si peste 55.000 de euro in orase cu putere economica mai mica, asa cum sunt Galati si Braila.Odata cu instalarea recesiunii, preturile s-au prabusit. Doar pe parcursul anului 2009, preturile au scazut cu peste o treime si au continuat apoi sa se micsoreze, in anii urmatori. Asa se face ca, in anii 2014 - 2015, romanii isi puteau cumpara un apartament cu 4 camere la pretul pe care l-ar fi platit, in 2008, pentru o garsoniera.Doar in Cluj-Napoca apartamentele sunt astazi mai scumpe decat in 2008Odata ce economia romaneasca a dat semne ca isi revine, iar puterea de cumparare a oamenilor a crescut, a reinceput si majorarea preturilor apartamentelor. De la luna la luna, romanii au inceput sa cheltuiasca, din nou, averi pe apartamente.Cu toate asta, pana la acest moment, in Romania nu s-a mai ajuns la preturile uriase din 2008. Cu o exceptie: orasul Cluj-Napoca, unde apartamentele sunt chiar mai scumpe acum decat erau in timpul boom-ului imobiliar.Mai exact, potrivit datelor centralizate de specialistii platformei Analize Imobiliare, in 2008, pretul mediu al metrului patrat de apartament, in Cluj-Napoca, era de 1.280 de euro. Dupa prabusirea pietei din 2009 si redresarea ei din anii trecuti, metrul patrat a a ajuns sa coste, in noiembrie 2018, in medie, 1.520 de euro! Or, asta inseamna ca un apartament de 55 de metri patrati - adica unul relativ confortabil pentru o familie de 2-3 persoane - ajunge sa coste astazi 83.600 de euro in capitala Transilvaniei!Interesant este ca la Bucuresti, unde apartamentele aveau, in 2008, preturi impovaratoare, nu s-a intamplat la fel ca la Cluj-Napoca. Mai exact, astazi metrul patrat de apartament costa, in medie 1.329 de euro, in Capitala. ...citeste mai departe despre " Ce se va intampla cu pretul locuintelor in 2019 si unde ne aflam fata de bula imobiliara din 2008 " pe Ziare.com