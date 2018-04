Ce trebuie sa stie un antreprenor local despre dosarul preturilor de transfer in anul 2018?

Dat fiind ca prin cresterea sau scaderea artificiala a preturilor se poate manipula nivelul impozitului pe profit/venit platit de fiecare companie in parte, autoritatile fiscale sunt direct interesate sa verifice daca aceste preturi de transfer sunt sau nu manipulate.Autoritatile fiscale din Romania au dreptul de a verifica preturile de transfer aplicate intre parti afiliate inca din anul 2008. Incepand cu anul 2010, autoritatile fiscale au dreptul de a verifica preturile de transfer chiar si intre doua parti afiliate situate pe teritoriul Romaniei.Instrumentul prin care autoritatile fiscale pot verifica daca preturile de transfer sunt manipulate sau nu poarta numele de "dosarul preturilor de transfer".Obligativitatea de a pregati dosarul preturilor de transfer revine contribuabilului, care trebuie sa-l pregateasca la solicitarea autoritatilor fiscale sau anual in cazul contribuabililor mari.In cele ce urmeaza, am incercat sa venim in intampinarea nelamuririlor si confuziilor cu care se confrunta orice antreprenor local atunci cand se documenteaza despre acest subiect.(I) Care sunt riscurile daca nu pregatesc dosarul preturilor de transfer?Primul risc este amenda contraventionala de pana la 27.000 RON daca compania este mare contribuabil, de pana la 14.000 RON daca compania este contribuabil mijlociu si de pana la 3.500 RON daca compania este contribuabil mic. Daca amenda este achitata in primele 48 de ore de la notificare, cuantumul acesteia se injumatateste.De departe mai importante decat amenzile sunt: (i) faptul ca, neprezentand dosarul preturilor de transfer, se renunta la dreptul de a pregati un astfel de dosar si li se permite inspectorilor sa pregateasca dosarul preturilor de transfer dupa propriile interpretari ale legislatiei si (ii) potentialele ajustari de preturi de transfer ce pot genera impozit pe profit suplimentar de plata, dobanzi si penalitati pentru intreaga perioada de prescriptie de cinci ani.(II) Daca amandoua companiile sunt din Romania si platesc impozit pe profit, ce risc daca nu pregatesc dosarul preturilor de transfer?Intr-adevar, in mod normal, echipa de inspectie fiscala de la entitatea controlata ar trebui sa emita o decizie de ajustare corespondenta si aparent impa ...citeste mai departe despre " Ce trebuie sa stie un antreprenor local despre dosarul preturilor de transfer in anul 2018? " pe Ziare.com