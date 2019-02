Cea mai mare fabrica de Nutella isi opreste productia din cauza unor probleme de calitate

Amplasata in regiunea Normandia din Franta, aceasta fabrica produce o treime din totalitatea borcanelor de Nutella vandute la nivel mondial, transmite Reuters.Marti "dupa analizarea rezultatelor unor teste de calitate efectuate la fabrica de la Villers-Ecalles, am descoperit un defect de calitate la unul din produsele semifinisate care este utilizat in fabricarea produselor noastre Nutella si Kinder Bueno", a informat grupul italian Ferrero intr-un comunicat de presa.Compania precizeaza ca oprirea temporara a productiei este o masura preventiva care permite efectuarea unor investigatii suplimentare."Pentru moment, putem spune ca niciunul din produsele noastre care se afla in prezent pe piata nu este afectat de aceasta situatie iar livrarile catre clientii nostri continua fara intrerupere", a precizat Ferrero.Crema de ciocolata Nutella este foarte populara in Franta, iar reducerile de preturi organizate in luna ianuarie a anului trecut de un lant de supermarketuri au provocat busculade in randul cumparatorilor.Grupul Ferrero, care pe langa crema de ciocolata Nutella mai produce si pralinele Ferrero Rocher si ouale de ciocolata Kinder, a raportat miercuri vanzari de 10,7 miliarde euro pentru exercitiul fiscal care s-a incheiat la data de 30 august 2018.