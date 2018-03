Printre investitori se afla si Arunas Beleska, fostul proprietar al lantului hotelier Europa, care acum controleaza compania de management hotelier Appex Alliance, informeaza publicatia The Baltic Times.Directorul general al Appex Alliance, Augustinas Barauskas, a declarat ca firma intentioneaza sa construiasca patru hoteluri in Romania, cu peste 1.000 de camere."Compania a atras investitori si va dezvolta patru hoteluri in capitala Romaniei, Bucuresti, si ulterior le va opera conform unor acorduri de franciza cu cele mai mari lanturi hoteliere internationale - Marriot si Hilton Worldwide. Constructia ar urma sa fie finalizata pana in 2022", se arata intr-un comunicat al Apex Alliance."Piata hoteliera in Romania este subdezvoltata. Majoritatea investitorilor inca abordeaza piata cu prudenta, dar credem sa aceasta tendinta este temporara. In urmatorii ani vor fi mai multe branduri internationale pe aceasta piata. Deocamdata, este atractiv sa investesti si sa dezvolti acest domeniu in Romania", a afirmat Barauskas.Consiliul Concurentei din Lituania a anuntat ca a primit o solicitare de la companiile controlate de Nerijus Numavicius pentru achizitionarea unei participatii majoritare in Apex Holding Limited, o noua companie infiintata in Cipru, obtinand astfel controlul indirect asupra operatiunilor din Romania.Conform informatiilor de pe site-ul Apex Alliance, in portofoliul sau se afla hotelul de patru stele Courtyard Marriott care va fi deschis anul acesta la Vilnius, Hilton Garden Inn in Bucuresti, Hilton Garden Inn aflat in constructie in Vilnius, doua hoteluri - Courtyard si Moxy - in Bucuresti, si un Hilton Garden Inn aflat in constructie in Riga.Citeste si:Hoteluri din Europa pe care sa nu le ratezi (Galerie foto)Hoteluri incredibile in care ar trebui sa innoptezi macar o data in viata (Galerie foto)Hotelurile cele mai iubite de turisti - Top 10 (Galerie foto) ...citeste mai departe despre " Cel mai bogat om din Lituania va construi patru hoteluri in Romania " pe Ziare.com