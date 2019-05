Cel mai mare festival din Europa Centrala si de Est dedicat transformarilor provocate de internet si tehnologie are loc la Bucuresti, in 13 si 14 iunie

Un eveniment de digital & tech cu speakeri-vedeta precum Salim Ismail - co-fondator "Singularity University", cunoscutul futurolog Matthew Griffin, speakerul profesionist David JP Phillips - "Mr. Death by PowerPoint" si alti invitati

O conferinta a gigantilor globali, la Bucuresti: cel mai mare numar de speakeri si traineri de la Google, Facebook, LinkedIn si din partea altor playeri globali majori (Facebook si Google avand scene dedicate, cate o zi intreaga) care au participat vreodata la un eveniment de acest tip organizat in Romania

Un eveniment important dedicat startup-urilor: "UPGRADE 100 Floors Elevator Pitch" va inlocui "200 Seconds of Fame" anul acesta, deoarece castigatorul competitiei din cadrul festivalului va primi si o finantare de minim 50.000 de euro, din partea fondului de investitii GapMinder.

Nu mai putin de 11 conferinte specializate, pe 11 verticale: DISRUPTIVE INNOVATION | ADVERTISING & MARCOM | CREATIVITY, VR, AR & EXPERIENTIAL | AI & ROBOTICS | eCOMMERCE & RETAIL | DIGITAL CONTENT & ADTECH | FINTECH & eMONEY | eHEALTH & MEDTECH | TECH & DEMOCRACY | STARTUPS & INVESTMENTS | VIDEO GAMING & ENTERTAINMENT.

Festivalul - care va avea loc in 13 si 14 iunie - a anuntat azi o agenda complexa ( care se poate consulta aici ), ce cuprinde mai multe evenimente in paralel:Speakerii grupati pe fiecare linie de continut sunt listati aici Biletele pentru festival se vor scumpi incepand de marti, 21 mai, si se pot cumpara de pe site-ul oficial, aici iCEE.fest: UPGRADE 100 are loc la Bucuresti, pentru al 8-lea an consecutiv, si este realizat cu sprijinul Orange, Nissan, George / BCR, Coca-Cola, GLO, mPlatform, MedLife, Verizon Media, SalesForce, MedLife si a altor sustinatori