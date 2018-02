Cele mai puternice business-uri din Romania fac un apel la Guvern: E nevoie de o resetare. Ingrijorarile sunt maxime! - Interviu

Este mesajul Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei, transmis intr-un interviu pentru Ziare.com de Dragos Anastasiu, patronul Eurolines. Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei reprezinta jumatate din PIB-ul tarii, un milion de locuri de munca, 54 de mii de firme si 75% din exporturi."Intr-un an in care economia a mers bine, ingrijorarile sunt maxime: lipsa fortei de munca, birocratia, lipsa de predictibilitate si imaginea Romaniei", enumera Dragos Ansatasiu. Dar, "daca vii cu mentalitatea de afara, sunt oportunitati extraordinare in Romania. Noi nu avem cuvantul 'pasator', avem doar 'nepasator. O fi un semn."Oamenii de afaceri se tem de o noua impovarare fiscala a mediului de afaceri, iar rapiditatea cu care se doresc a fi implementate schimbarile creeaza in mediul de afaceri neliniste profunda si neincredere.Dragos Anastasiu a comentat si atacul la multinationale si a vorbit despre relatia si diferentele dintre capitalul strain si cel autohton, dar si despre cresterea economica de anul trecut.Ca sa stim incotro mergem, trebuie sa stim de unde plecam. Asadar, cum apreciati evolutia mediului de afaceri din Romania pe parcursul anului 2017?S-a intamplat un paradox. Intr-un an in care economia a mers bine in aproape toate domeniile, ingrijorarile sunt maxime. Principala ingrijorare, care creste zi de zi, este lipsa fortei de munca. Cere foarte multa energie sa gasesti oameni, sa ii instruiesti, sa ii tii. Este principala piedica a Romaniei astazi si in viitorul cel putin apropiat, iar daca nu facem nimic se va adanci.Daca ii platiti mai bine vor ramane.De acord, dar nu faci asta pocnind din degete, de maine. Credeti ca mie nu imi convine sa imi platesc oamenii super bine? Imi convine. Daca pot, daca putem, daca producem suficient.Va dau un exemplu din turism. Am Green Village in Delta Dunarii. Gasesc oameni in acel loc izolat de doua ori mai greu. Trebuie sa ii platesc dublu. Dar piata nu imi plateste serviciile dublu, pentru ca straini nu avem, iar romanii nu dau banii de care am avea nevoie ca sa putem plati mai bine.Taiati din profit.In Delta Dunarii am profit z ...citeste mai departe despre " Cele mai puternice business-uri din Romania fac un apel la Guvern: E nevoie de o resetare. Ingrijorarile sunt maxime! - Interviu " pe Ziare.com