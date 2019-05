CEZ anunta oficial ca doreste sa vanda activele din Romania

"In cadrul acestei strategii noi, dorim sa parasim Bulgaria in urmatorii ani. Luam in considerare un exit din Romania, din Turcia si ne gandim sa parasim Polonia, unde avem doua termocentrale pe carbune, pentru a diminua emisiile de dioxid de carbon ale grupului", a spus oficialul CEZ, intr-un interviu pentru ziarul Hospodarske Noviny.Benes a adaugat ca vanzarea acestor active ar putea aduce companiei "mai multe zeci de miliarde de coroane".El a amintit ca CEZ are drept obiectiv cresterea EBITDA la 75 de miliarde de coroane (3,26 miliarde de dolari) in 2024-2025, de la 49,5 miliarde de coroane in 2018.CEZ si-a incetinit incetul cu incetul expansiunea in Balcani in ultimii ani, dupa ce a investit masiv in regiune in urma cu peste un deceniu.In Bulgaria, CEZ se afla deja in negocieri cu o companie locala, Eurohold, pentru a vinde activele de acolo, dupa o incercare esuata de vanzare catre o alta companie bulgara, anul trecut.In Romania, CEZ a cumparat, in 2005, fosta filiala de distributie si furnizare a electricitatii Electrica Oltenia. Grupul detine si cel mai mare parc eolian terestru din Europa, de 600 de MW, de la Fantanele-Cogealac.CEZ a anuntat ca noua strategie se va concentra pe proiectele nucleare si bazate pe carbune, pe modernizarea distributiei si imbunatatirea serviciilor energetice de business in Republica Ceha si in tarile vecine.