Chinezii au preluat o companie care furnizeaza 25% din locomotivele diesel din Europa

Producatorul german Vossloh a anuntat luni ca isi va vinde o uzina de locomotive catre CRRC Zhuzhou Locomotive, o subsidiara a CRRC. Firma germana a precizat ca se asteapta sa primeasca o suma initiala de "cateva milioane de euro".In urma acestei tranzactii, CRRC va prelua uzina Vossloh din Kiel, Germania, care numara 500 de angajati si a furnizat 25% din piata europeana de locomotive diesel in ultimii cinci ani, potrivit firmei de consultanta SCI Verkehr.Analistii sustin ca CRRC are puterea financiara si tehnologica necesara pentru modernizarea acestei uzine, care in prezent este neprofitabila din cauza evolutiilor din sectorul logisticii si a cresterii ostilitatii fata de emisiile de CO2."Uzina trebuie sa se reinventeze pentru a-si gasi si a-si extinde locul in peisajul viitor al producatorilor de vehicule feroviare", a apreciat analistul SCI, Maria Leenen, potrivit careia o achizitie in Europa era de asteptat din partea gigantului chinez.CRRC a devenit cel mai mare producator de trenuri din China si din lume in 2015, ca urmare a unei achizitii a doi producatori chinezi. In anul 2016, CRRC a fost devansat de investitori locali atunci cand a incercat sa preia producatorul ceh de trenuri Skoda Transportation. Anul trecut, CRRC a realizat o cifra de afaceri de 214,52 miliarde yuani si un profit de 13 miliarde yuani (1,8 miliarde dolari) . Peste 90% din venituri au venit din China, in timp ce Europa a fost responsabila pentru venituri de 7,57 miliarde yuani.Prin preluarea uzinei Vossloh din Kiel, CRRC dobandeste "un cap de pod" in Europa, unde ar putea deveni un competitor serios pentru grupul german Siemens si cel francez Alstom. In luna ianuarie a acestui an, Comisia Europeana a interzis fuziunea dintre Siemens si Alstom, de teama ca aceasta fuziune ar duce la o diminuare a concurentei.